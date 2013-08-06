Пострадавших в Беларуси украинцев эвакуируют домой

Пострадавших в ДТП в Беларуси украинских граждан будут эвакуировать на Родину с помощью реанимационно-операционного самолета Вооруженных сил Украины Ан-26 “Вита”.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня во исполнение решения начальника Генерального штаба – главнокомандующего ВСУ экипаж самолета Ан-26 “Вита” дислоцированной на Винниччине бригады транспортной авиации Воздушных сил под руководством летчика первого класса полковника Олега Нечипорука вылетел с военного аэродрома “Гавришевка” в Борисполь.

Затем военные летчики отпрявятся в белорусский Витебск для осуществления аэромедицинской эвакуации украинских граждан, получивших тяжелые травмы в результате ДТП вблизи райцентра Орша (Витебская область, Республика Беларусь).

Бригаду военных медиков Военно-медицинского клинического центра Центрального региона, которая во время перелета будет осуществлять комплекс медицинских мероприятий с целью безопасной транспортировки больных, возглавит подполковник медицинской службы Вячеслав Кондратюк.

Реанимационно-операционный самолет Ан-26 “Вита” одновременно может транспортировать четырех лежащих больных или 12 раненых в положении “сидя”.

На самолете есть возможность выполнять реанимационные действия, интенсивное лечение и хирургическое вмешательство. Операционная самолета оснащена специальным операционным столом, аппаратом для искусственной вентиляции легких “Роза-5”, кардиомонитором и кардиостимулятором, а также другими приборами.

В палате интенсивной терапии на борту самолета размещены 4 кровати для больных или раненых, дефибрилятор, портативный аппарат для ультразвуковых исследований, шкафы для хранения медикаментов, стерильного материала для перевязок. Каждое место оснащено кислородной маской, кнопкой вызова медперсонала и дополнительным освещением.

В операционной и палате интенсивной терапии вмонтированы бактерицидные излучатели и кондиционер-обогреватель. С целью автоматической работы самолета установлена вспомогательная электростанция, обеспечивающая энергопитание медицинской аппаратуры.

Как сообщал УНИАН, легковая машина с российской регистрацией и микроавтобус с украинскими номерами столкнулись 28 июля утром на участке дороги Санкт-Петербург – Одесса возле села Бабичи Оршанского района. На месте ДТП погибли пять человек, которые были в легковом автомобиле. Они имели паспорта граждан Узбекистана и Азербайджана. Также на месте происшествия погибли трое граждан Украины, еще один умер в больнице.

Почти все пассажиры автобуса – жители Одесской области. По данным СМИ, белорусская милиция считает основной версией причины аварии то, что водитель легкового авто уснул за рулем.

По состоянию на 31 июля в больницах Беларуси оставались 9 потерпевших украинцев.