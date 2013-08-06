ГПУ выявила нарушения при использовании имущества санаториев

Генеральная прокуратура выявила многочисленные правонарушения при использовании государственного имущества санаторно-курортного и оздоровительного назначения.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, по словам старшего прокурора управления защиты интересов государства ГПУ Александра Лахвацкого, во время проверок было установлено неподобающее ведение уполномоченными органами государственного учета этих объектов, земель, на которых они расположены, и непринятие мер по упорядочению земельно-кадастровой документации по этим вопросам.

«Так, Фондом государственного имущества Украины не обеспечен контроль за эффективным использованием, сохранением указанного государственного имущества. Подтверждением моих слов является тот факт, что из 130 объектов, которые находятся в его управлении, каждый седьмой - разрушен или отсутствует, каждый пятый - не используется или используется не по назначению», - сказал он.

Кроме того, отметил прокурор, фонд неподобающе ведет Единый реестр объектов государственной собственности (оздоровительного назначения), не контролирует работу региональных отделений, бездеятельность которых способствует незаконным сделкам с недвижимостью и противоправному использованию государственного имущества.

«Например, служебными лицами районного отдела ФГУ Украины в Черкасской области при утверждении размера государственной доли в имуществе черкасского областного санатория «Свитанок» не учтено государственное имущество стоимостью 1,4 млн. грн, в результате чего оно незаконно перешло в собственность частных лиц. По данному факту Черкасским экологическим прокурором начато уголовное производство», - сказал он.

По информации Лахвацкого, действия криминального характера совершаются также непосредственно должностными лицами ФГИУ. «В частности, его служебными лицами, без проведения надлежащего рецензирования, утверждено заключение относительно оценки помещений Украинского государственного центра туризма и краеведения в городе Киеве. В результате этого помещения переданы коммерческой структуре по заниженной стоимости, а государству нанесен ущерб на сумму 15,6 млн. грн», - сказал он и отметил, что прокуратурой Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность).

Всего во время проверки, отметил прокурор, начато 7 уголовных производств в отношении должностных лиц органов ФГУ Украины, их руководителям направлено 17 представлений. Еще 11 уголовных производств начато по фактам уничтожения и повреждения государственных оздоровительных объектов.

По словам Лахвацкого, органы власти также не принимают мер по упорядочению земельно-кадастровой документации на подчиненные им объекты оздоровительного назначения. Как следствие, на значительную площадь рекреационных земель отсутствуют правоустанавливающие документы. Например, в Харьковской области из имеющихся у 29 государственных баз отдыха 442 га земель рекреационного назначения не оформлены документы на 208 га земли.

«Подобные нарушения выявлены в девяти областях, где при прокурорском вмешательстве приняты меры по документальному оформлению более 500 га земли и привлечены к ответственности 27 служебных лиц», - сообщил он.

Также, сообщил прокурор, установлены факты самовольного занятия рекреационных земель и принятия противоправных решений об отказе от права пользования ими.

«Например, бывший директор государственного предприятия «Запорожский автомобильный ремонтный завод» отказался от пользования земельными участками государственного оздоровительного лагеря на косе Пересыпь, которые расположены вдоль Азовского моря и Молочного лимана, чем нанес ущерб государству на сумму почти 5 миллионов гривен», - сообщил прокурор и отметил, что прокуратурой Южного региона Украины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 424, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины и заявлены иски о возврате этих земель государству (ст. 424 УК Украины - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий; ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий).

В целом, отметил прокурор, во время проверок по вопросам правомерности использования рекреационных земель внесено 65 представлений, начато 23 уголовных производств по незаконному отчуждению и захвату земель площадью 78 га.

Как сообщил Лахвацкий при отсутствии контроля органов власти, в управлении которых находятся детские здравницы, их имущество разрушается, используется не по назначению.

«Так прокуратурой Ялты начато уголовное производство по факту незаконной передачи должностными лицами Симеизского поселкового совета здания государственного заведения «Детский специализированный (специальный) санаторий «Москва» в собственность бывшего главного врача санатория», - сообщил он и отметил, что по аналогичным фактам начато 7 уголовных производств, внесено 42 представления, заявлено 8 исков на сумму 2,5 млн. грн.

По словам прокурора, в этом году предъявлен 41 иск, внесено 8 апелляционных и кассационных жалоб на сумму 130 млн. грн, площадь земель по которым составляет 59 га. Судами удовлетворено 19 исков, 5 апелляционных и кассационных жалоб прокуроров на сумму 7 млн. грн, площадь земель по которым составляет 11,8 га. Обеспечено исполнение принятых (по искам прокуроров) судебных решений, в том числе прошлогодних, на сумму свыше 32 млн. грн.