Помогут ли акцизы на алкоголь достроить «Охматдет»

Народные депутаты Андрей Сенченко, Сергей Терехин (оба – фракция «Батькивщина») и Михаил Опанащенко (фракция Партии регионов) предлагают Верховной Раде с 1 января 2014 года повысить акцизную ставку на пиво, вина, слабоалкогольные напитки и сигареты, а с 1 января 2016 года ежегодно направлять не менее 5,8 млн грн, вырученных от повышения акцизов, на достройку детской специализированной больницы «Охматдет» и других детских учреждений здравоохранения и спортивного развития.

Предлагаемые изменения содержатся во внесенных ими законопроектах «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для увеличения доходов бюджета с целью выполнения социальных программ, в том числе достройки Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и других детских учреждений здравоохранения и спортивного развития» (№3043, зарегистрирован 1 августа 2013 года); «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины для увеличения доходов бюджета с целью выполнения социальных программ, в том числе достройки Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и других детских учреждений здравоохранения и спортивного развития (№3044, зарегистрирован 1 августа 2013 года); «О внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины для увеличения доходов бюджета с целью выполнения социальных программ, в том числе достройки Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и других детских учреждений здравоохранения и спортивного развития» (№3045, зарегистрирован 1 августа 2013 года).

Согласно законопроекту №3044, акциз на пиво с содержанием спирта не более 8,5% предлагается повысить до 0,91 грн/л с 0,87 грн/л, на пиво с содержанием алкоголя более 8,5% установить на уровне 80 грн за литр 100% спирта. Акцизную ставку для сброженных напитков (сидр, пери и т.д.) депутаты предлагают повысить до 80 грн/л 100% спирта с 49,49 грн/л 100% спирта. Аналогичную ставку предлагается установить для слабоалкогольных напитков с содержанием этанола от 8,5%.

Указанный законопроект также предполагает повышение акциза для натуральных вин, кроме крепленых, до 0,15 грн/л с 0,01 грн/л, а для натуральных крепленых вин – до 2,89 грн/л с 2,51 грн/л. Акцизный сбор для игристых вин предлагается повысить до 4,03 грн/л с 3,65 грн/л. При этом депутаты предлагают ввести специальный акциз для игристых вин, в названии которых есть слово «Champagne», и установить его на уровне 45 грн/л. Предлагается также повысить акциз для вермутов и других виноградных вин до 2,89 грн/л с 2,51 грн/л. Предусмотрено повышение акциза и на этиловый спирт – до 53,18 грн/л 100% спирта с 49,49 грн/л.

Что касается табака, то депутаты хотят повысить акцизную ставку на 1 кг табачного сырья и табачных отходов до 228,04 грн/кг с 217,6 грн/кг, на 1 кг сигар и сигарилл – до 235 грн с 217,6 грн. Повышение акциза на сигареты без фильтра предусмотрено до 88,32 грн с 72,70 грн за 1 тыс. шт, а на сигареты с фильтром – до 188,61 с 162,6 грн за 1 тыс. шт. Предлагается также повысить акциз на табак и заменители табака – до 228,04 грн/кг с 217,6 грн/кг.

Кроме того, в пакете законопроектов депутаты прописали значительное повышение штрафов за незаконное производство подакцизных товаров, производство и приобретение самогона, хранение и транспортировку алкогольных и табачных изделий без акцизных марок и т.д. Как сообщал УНИАН, 1 июля в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект, предлагающий увеличить ставки акцизного сбора на пиво, вина, напитки брожения, табачные изделия, а также сборы на ряд товаров, включая транспортные средства.

В сравнительной таблице к законопроекту, в частности, говорится, что ставки акциза на солодовое пиво необходимо повысить до 0,91 грн за литр с 0,87 грн за литр, на крепленые вина – до 2,63 грн за литр с 2,51 грн за литр, на игристые вина – до 3,83 грн за литр с 3,65 грн за литр.

Ставку акциза на литр 100% этилового спирта предлагается увеличить до 51,87 грн с 49,49 грн.

Ставку акциза на табачное сырье предлагается увеличить до 228,04 грн/кг с 217,60 грн/кг. Ставку акциза для сигарет без фильтра предлагается увеличить до 81,22 грн за 1000 штук с 72,70 грн, для сигарет с фильтром - до 181,51 грн за 1000 штук с 162,60 грн.

В пояснительной записке к законопроекту разъясняется, что новые ставки акцизного налога и сборов рассчитаны с учетом прогнозного показателя роста потребительских цен и цен производителей.