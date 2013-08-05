«Центр сердца» не будет иметь проблем с финансированием - Арбузов

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов пообещал поддержку отечественным кардиохирургам, которые работают в столичном «Центре сердца», и заверил, что это уникальное учреждение не будет иметь проблем с финансированием.

Об этом он заявил во время визита в киевский городской «Центр сердца», где ознакомился с работой клинической больницы, а также пообщался с ее руководством, персоналом и пациентами, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

В частности, Арбузов посетил отделение реанимации и отделение лечения врожденных изъянов детей, где поговорил с родителями новорожденной девочки из Черновицкой области - местные врачи давали всего 1% из ста, что она выживет. Однако уникальная операция, проведенная специалистами «Центра сердца», позволяет ребенку жить полноценной жизнью, отмечается в сообщении.

Директор «Центра сердца» Борис Тодоров, рассказывая о работе учреждения, попросил Арбузова посодействовать принятию изменений в бюджет, чтобы государство выделило средства, необходимые для работы Центра. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда Центр переходит из подчинения Киевской городской администрации в подчинение правительству, отметил он.

В свою очередь Арбузов пообещал всяческую поддержку «Центра сердца».

«Я уверенно заявляю, что вы не будете нуждаться в финансировании. Мы найдем возможность профинансировать Центр и в этом году, и в следующем - в полном объеме. Мы выполним свои обещания в надежде, что вы сможете спасти еще не одну жизнь», - заявил Арбузов.

Как сообщалось, Киевская городская клиническая больница «Киевский городской центр сердца» была создана и введена в эксплуатацию 21 декабря 2007 года. С апреля 2008 года Центр предоставляет весь спектр кардиохирургической помощи как детям, так и взрослым не только Киева и всех регионов Украины, но и иностранцам. Важно, что доля пациентов из регионов Украины составляет более 65%.

Ежегодно в Центре выполняется около 4 тыс. операций. Из них - 270 сложных операций с искусственным кровообращением у детей с разными врожденными изъянами сердца. Потенциал детского отделения может составлять до 600 операций у детей младшего возраста. Кроме того, консультативно-диагностические поликлинические отделения ежегодно оказывают помощь 15 тысячам больных кардиологического профиля.