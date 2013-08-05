МИД отменяет предостережение о посещении Бразилии

МИД Украины отменяет предыдущие предостережения относительно посещения гражданами Украины центральных районов городов Бразилиа, Сан-Паулу, Белу Оризонте, Виториа, Рибейран-Прету, Рио-де-Жанейро, учитывая снижение интенсивности акций протеста и постепенную стабилизацию ситуации безопасности в Бразилии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

В то же время, остаются актуальными рекомендации относительно необходимости избегать участии в акциях протеста, демонстрациях или других массовых мероприятиях, которые проходят на территории этой страны, а также проявлять бдительность и осторожность и планировать программу своего пребывания с учетом возможных перебоев в работе транспортной и банковской инфраструктур из-за возможных забастовок.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Федеративной Республике Бразилия по номерам телефонов: (00 5561) 3365 1457; (00 5561) 3365 3940, или в Генеральное консульство Украины в Сан-Паулу: (00 5511) 4371 94 50.

Также в МИД функционирует круглосуточная горячая линия: +38 044 238 16 57.