В Украине предлагают запретить изменять состояние атмосферы

Народные депутаты Михаил Опанащенко (фракция Партии регионов), Ольга Михайленко (фракция КПУ), Федор Негой (фракция партии “УДАР”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения негативных явлений в результате деятельности, направленной на искусственное изменение состояния атмосферы и атмосферных явлений» (№ 3041).

Законопроектом, текст которого размещен на сайте ВР, предлагается внести изменения в Закон «Об охране атмосферного воздуха», предусмотрев, что предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам - субъектам предпринимательской деятельности запрещается деятельность, направленная на искусственное изменение состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях.

В законопроекте отмечается, что деятельность, направленная на искусственное изменение состояния атмосферы и атмосферных явлений, может осуществляться исключительно с целью предупреждения разрушительного воздействия стихийных сил природы и других факторов, которые ограничивают или исключают возможность жизнедеятельности человека.

Деятельность, направленная на искусственное изменение состояния атмосферы и атмосферных явлений, может осуществляться предприятиями, учреждениями, организациями только по разрешениям, выданным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, или его территориальными органами.

Также законопроектом предлагается дополнить статьей 241-1 Уголовный кодекс Украины, которой предусмотреть, что нарушение порядка осуществления деятельности, направленной на искусственное изменение состояния атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственных целях карается штрафом от 300 до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 13600 грн или ограничением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового. Те же деяния, если они привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, караются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что последние несколько лет в агропромышленном секторе Украины все большее распространение получает деятельность по искусственному изменению атмосферных явлений в хозяйственных целях предприятий, учреждений, организаций и граждан – субъектов предпринимательской деятельности. Речь идет об использовании, в частности, градобойных установок, самолетов, специальных химических реагентов.

“Следствием неконтролированной деятельности по искусственному изменению атмосферных явлений в течение 2012-2013 годов были продолжительные грунтовые и воздушные засухи, чередовавшиеся с периодами сильных ливней, которые вымывали с полей посевы”, - говорится в записке.

В ней отмечается, что использование градобойных установок для планирования осадков в виде дождя стало неконтролированным процессом, направленным на удовлетворение коммерческих интересов отдельных субъектов хозяйствования. За нарушения в этой сфере сейчас налагается штраф от 5 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 до 119 грн.).

“За последние два года на территории южных областей Украины в результате аномальной засухи, вызванной искусственным вмешательством в атмосферные явления, потери урожая ежегодно составляли от 30 до 60 процентов. Сельскохозяйственные товаропроизводители понесли значительные убытки. Гибель урожаев привела к значительным потерям агропромышленного комплекса Украины. Ежегодно тратятся значительные средства из государственного бюджета для предоставления аграриям компенсации за понесенные убытки из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур в результате неблагоприятных погодно-климатических условий. Кроме негативных экономических последствий, потери урожая, снижение показателей урожайности сельскохозяйственных культур угрожают продовольственной безопасности страны. Искусственное вмешательство в атмосферные явления приводит к изменениям климата и возникновению природных стихийных явлений – ливней, засух, ураганов”, - говорится в пояснительной записке.