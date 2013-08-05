Завтра в Крыму - дожди и грозы

Завтра днем в восточных областях Украины, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и в Крыму ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, на западе и юге страны 28-33°, на Закарпатье 35-37°.

В Киеве и области во вторник - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 24-29°, в Киеве ночью 16-18°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном море 19-24° (в районе Евпатории 14°), в Азовском море 22-25°; в Днепре возле Киева 21°.