Хлопчатобумажное белье опасно для кожи человека

Большинству людей более доступным и привычным является хлопчатобумажное постельное белье. Однако, последние исследования ученых показали, что постель из хлопка наносит вред человеческой коже. Эксперты советуют не скупиться и заменить обычное белье на атласное или шелковое. По их мнению, такая замена поможет сохранить молодость кожи.

В частности, дерматолог из Америки доктор Деннис Гросс придерживается мнения, что хлопчатобумажные наволочки постепенно вызывают старение кожи лица и приводят к ранним морщинам. Ученый объясняет это тем, что во время сна человек создает давление на подушку, тем самым травмируя кожу. А если наволочка еще из хлопка, то положение во многом усугубляется, поскольку происходит трение между поверхностью подушки и кожей лица. Также старение кожи возникает из-за потери коллагена, который впитывается во время сна в наволочку. А именно это вещество отвечает за молодость кожи.

"Постоянное давление на подушку приводит к травмам кожи, а это еще и усугубляется трением о хлопчатобумажную наволочку, – отметил доктор. – Это может привести к появлению морщин, так как кожа со временем теряет коллаген, отвечающий за эластичность. Шелк же, помимо всего прочего, хуже впитывает жидкости, то есть кожа остается увлажненной во время сна".

Однако с доктором Гроссом согласны далеко не все дерматологи. Они утверждают, что научно не доказано, что он не хлопчатобумажном белье вреден для человека. Также скептики рекомендуют ученому обратить внимание на более глобальные проблемы, и не тратить время зря на такие мелочи.

"Намного полезнее бросить курить и сократить пребывание на солнце", – такое заявление сделала член Британской ассоциации дерматологов доктор Шерназ Уолтон, отреагировав на слова доктора Гросса. Таким образом, нужен комплексный подход, чтобы сохранить молодость и эластичность кожи.

Оказывается, не только хлопчатобумажное белье вредит во время сна. Ранее ученые установили, что спать при включенном свете крайне опасно, особенно для детей. Если ребенок просит родителей оставить включенный свет на ночь, взрослые ни в коем случае не должны внимать просьбе детей.

Ученые установили, что главная опасность сна при свете заключается в так называемых "часовых генах". Именно они регулируют процессы бодрствования и сна. Таким образом, если ребенка приучать спать при включенном свете, в его генах произойдет сбой.

Для доказательства этой теории исследователям пришлось провести ряд экспериментов на мышах. Несколько грызунов спали с включенным светом, а остальные при полной темноте. Те мыши, которые спали при свете, стали более беспокойными, у них появилось расстройство сна. К тому же у них не было четкого цикла. Они засыпали и просыпались в разное время. А грызуны, засыпавшие в темноте, не имели сбоев в цикле бодрствования и сна.

utro.ua