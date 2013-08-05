Дети-сироты в Украине не могут получить алименты

В Украине на сегодняшний день не исполнено почти 700 тыс. производств о взыскании алиментов в интересах детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника Главного управления защиты прав и свобод детей ГПУ Владимира Вышинского.

По его словам, Генеральной прокуратурой в связи с этим внесено представление министру юстиции Украины.

В частности, как отметил Вышинский, «проанализировав судебную практику и состояние исполнения судебных решений, вынесенных в интересах детей, мы приходим к выводу, что проблема взыскания алиментов - одна из острейших сегодня».

По его словам, об этом свидетельствуют и данные Государственной исполнительной службы Украины, по которым в течение последних пяти лет предъявлено к исполнению более 1 млн судебных решений по этим вопросам, из которых выполнено 165 тысяч.

Также Вышинский подчеркнул, что особенно остро эта проблема касается детей сирот и детей, лишенных родительского попечения.

«Вдумайтесь, на данное время не исполненными остаются около 700 тысяч производств о взыскании алиментов в интересах детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, прошлых лет. Большинство этих детей уже давно достигли совершеннолетия, так и не дождавшись полагающихся им средств», - подчеркнул он.

Как показала проведенная Генпрокуратурой проверка, сказал Вышинский, Государственной исполнительной службой Украины и ее органами на местах не принимаются действенные меры по принудительному исполнению решений судов, установлению местонахождения должников и привлечению их к уголовной ответственности.

По его словам, из-за ненадлежащей подготовки материалов, переданных в органы внутренних дел, большинство лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, избежали уголовной ответственности. В частности, в течение 1213 года государственными исполнителями направлено 6,5 тыс. таких представлений, по которым органами милиции начато только 972 уголовных производства, проинформировал представитель ГПУ.