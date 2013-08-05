Солнечные очки - обязательны для городского жителя

Врач-офтальмолог, к.м.н., сотрудник глазного центра "Восток-Прозрение" Кирилл Золоторевский рассказывает, насколько благоприятна жизнь в городе, с точки зрения здоровья глаз.

"Не секрет, что с началом теплого сезона экологическая обстановка в городе кардинально меняется. И меняется не в лучшую сторону. Высокие температуры переживаются здесь труднее. В городе становится душно, жарко, пыльно. Если же вы застали период цветения тополя, сюда добавляется и пух.

В такой ситуации довольно просто заработать раздражение глаз разной степени тяжести. К примеру, возможно воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Сюда нередко подмешивается аллергическая реакция (с частицами пыли могут перемещаться и аллергены, которые вызовут покраснение, зуд). Также не исключены и чисто механические повреждения грубыми частицами пыли.

Рекомендации просты: следует избегать прямого контакта глаза с пылью и пухом. В связи с этим реально могут помочь солнечные очки. Они защитят также от ветра и солнечных лучей. Если есть неприятное ощущение в глазах, промойте их специальным средством или чистой водой. Руки при этом тоже должны быть чистыми".