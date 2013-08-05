Инвалиды с недостатками слуха успешно выступили на Дефлимпийских играх

Премьер-министр Украины Николай Азаров поздравил спортсменов-инвалидов с недостатками слуха с успешным выступлением на ХХІІ летних Дефлимпийских играх, которые проходили в Софии (Болгария) 25 июля – 4 августа.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

«Национальная дефлимпийская сборная команда Украины в составе 191 спортсмена достойно представила Украину на ХХІІ летних Дефлимпийских играх и продемонстрировала результаты высшего уровня, составив достойную конкуренцию сборным стран - лидерам дефлимпийского движения. ХХІІ летние Дефлимпийские игры в Софии были самыми успешными за всю историю участия украинских спортсменов в Дефлимпийских играх, ведь украинские спортсмены завоевали рекордное количество медалей. За каждой из них – огромные усилия, сила духа, непреодолимое желание самореализоваться, достигать вершин наперекор всем испытаниям судьбы. Своими спортивными достижениями Вы в очередной раз подтвердили способность украинцев к победе, невзирая на всевозможные трудности и преграды», - отметил Азаров.

Премьер-министр пожелал спортсменам и тренерам крепкого здоровья, успехов в жизни, воли к победе и новых спортивных достижений.

Как сообщал УНИАН, украинская сборная на летних Дефлимпийских играх в Софии завоевала 88 медалей: 21 золотую, 30 серебряных и 37 бронзовых, и заняла вторую позицию в неофициальном медальном зачете.