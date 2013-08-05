На этой неделе в Украине +37

На ближайшей неделе в Украине ожидается жаркая погода без существенных осадков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

“Эта неделя будет довольно жаркой, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон, центр которого в эти дни будет находиться над территорией Украины”, - сказал он.

Прокопенко подчеркнул, что с 10 августа на западную территорию Украины придет атмосферный фронт, который приведет к снижению температуры до 24-29 градусов, в то время как сегодня в западных областях дневная температура составляет 31-33 градуса. В связи с этим в западных областях с 10 августа ожидаются грозовые дожди, шквалы и град.

Сегодня, 5 августа, кратковременные дожди, грозы и град ожидается на левобережной Украине и в Крыму.

6-7 августа дожди и грозы ожидаются на западе и в Крыму. На остальной территории Украины - без осадков.

Температура воздуха по Украине ночью составит 14-20 градусов, в южных областях и в Закарпатье - 18-24. Днем - 25-30 градусов, в Закарпатье - до 35.

В следующие дни недели в Украине также ожидается жаркая погода, на Правобережье местами до 35-37 градусов.

В период 11-15 августа также ожидается теплая погода, местами знойная.

Прокопенко отметил, что, по предварительным расчетам, существенные изменения в погоде возможны с 17 августа, что обусловлено приходом с северо-запада Европы влажного воздуха.

По его словам, в Киеве на этой неделе сохранится сухая и знойная погода, ночью ожидается 16-20 градусов, днем - 30-33.

Прокопенко также подчеркнул, что в столице возможно приближение температурных показателей к рекордным.