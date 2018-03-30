Чем опасны зимние поездки в жаркие страны

Чем ближе время снегопадов и лютых морозов, тем сильнее хочется сбежать от всех этих зимних "прелестей" в теплые края. И только упрямые медики твердят, что зимний отдых в жарких странах может принести не только удовольствие и яркие впечатления, но и немалый вред здоровью.

Чем хорош зимний отдых на южных курортах?

Именно зимой в большинстве жарких стран начинается бархатный сезон. Будь то Египет или Таиланд. Климат в это время становится наиболее комфортным. А жителям Севера, постоянно испытывающим недостаток солнечного света, выезд в теплые края просто необходим.

Смена обстановки – еще и лучший способ справиться с сезонной хандрой. Наверное, всем знакомы упадок сил, апатия, сонливость, быстрая утомляемость – предвестники зимы. И именно путешествие в одну из жарких стран зимой – самый удачный выход из положения. Это как из жаркой в бани в студёную воду проруби и обратно, только бодрит сильней и дольше.

Благодаря такому "контрастному" отдыху могут зарядиться здоровьем люди, имеющие проблемы с повышенной функцией щитовидной железы, легкими и те, кому почему-либо противопоказаны сильная жара и сухой воздух, свойственные климату экзотических стран в летний период. А свежий воздух, насыщенный частицами минеральных солей, укрепляет дыхательную систему, благотворно влияет на здоровье пожилых людей.

Ну, а о том, что под солнечными лучами дурное настроение и стрессы улетучиваются сами собой, и напоминать лишний раз не стоит. Теплое солнце, свежий воздух ласковое море быстро помогут вам отвлечься от повседневных забот, поднять настроение и восстановить душевное равновесие. А всевозможные туры, круизы, экскурсии и другие курортные развлечения принесут много положительных эмоций, которых нам иногда так не хватает в обычной жизни.

Но есть в таком отдыхе и свои отрицательные стороны. Упрямые медики твердят, что такие контрасты могут принести не только удовольствие и яркие впечатления, но и немалый вред здоровью.

Чем опасен "контрастный" отдых?

Планируя поездку, мы, как правило, упускаем из вида важные нюансы, которые могут свести все плюсы путешествия на нет. Мы забываем, что наш организм настроен на определенные климатические условия, резкая смена которых может навредить здоровью. Болезненнее всего организм реагирует на перемену климата зимой – именно тогда, когда мы устаем глядеть на пасмурное зимнее небо и грязные сугробы, и внезапно оказываемся на золотых пляжах Египта или Марокко. И тут начинаем недоумевать, почему вдруг сваливаемся от болезней прямо в разгар сказочного отдыха.

Необходимо учитывать, что при переезде из зимы в лето нашему организму нужно достаточно времени, чтобы настроиться на новый лад - ведь наши "внутренние часы" еще идут по-старому! Особенно это актуально для путешественников, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями деятельности нервной системы, а также для астматиков.

На самом солнечном берегу нам грозит переизбыток ультрафиолетовых лучей, который может спровоцировать возникновение различных кожных заболеваний, аллергических реакций, а также может быть опасен для гипотоников и гипертоников.

Кроме того, если вас заботит ваша внешность, будьте готовы к тому, что активное "чужое" солнце может иссушить и обветрить кожу. Или же, напротив, она будет страдать от избыточной потливости. Это, в свою очередь, чревато "засоренными" кожными порами, прыщами и прочими сомнительными радостями.

Не стоит также забывать о тех сюрпризах, которые может нам преподнести резкий переход с нашей "зимней" углеводной диеты на обильный экзотический стол. Организму придется в срочном порядке мобилизоваться для перехода на новый тип обмена веществ, а, кроме того, "чужая" вода, непривычный состав продуктов и экзотические сочетания блюд могут застать нашу пищеварительную систему врасплох.

Нужно также учитывать, что и процесс обратной акклиматизации после возвращения из лета в зиму может оказаться болезненным. Если игнорировать это, могут появиться депрессия, упадок сил, снижение аппетита, простуда… и все удовольствие от отдуха – коту под хвост.

В этой связи врачи советуют, планируя зимний отдых, "посоветоваться" не только с собственными желаниями, но и со здоровьем. Если оно в порядке, то езжайте смело – ваш организм акклиматизируется быстро и безболезненно.

Если же организм ослаблен болезнью или чем-то другим, то его приспособиться к "чужим" условиям ему будет трудно. И лучше в этом случае провести зимний отпуск в более традиционных условиях – например, зарядиться бодростью и здоровьем на горнолыжном курорте в Болгарии или Андорре.

Pravda.ru