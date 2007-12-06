Харьковские врачи месяц борются за жизнь малыша весом 550 г

Расхожий термин «борьба за выживание» моментально теряет пафосность, когда видишь ребенка весом чуть больше полкило. Извините за цинизм, но столько, например, весит обычная буханка хлеба. Мальчику, за жизнь которого сейчас борются врачи, вчера исполнился месяц. Он родился на два месяца раньше срока. Прогнозов медики не дают никаких. Случай уникальный, говорят врачи. По крайней мере, в Харькове малыши с таким весом, к сожалению, не выживали. Пока ребенок дышит при помощи специального аппарата, и состояние его стабильное.

Ольга Каратай, врач городского клинического роддома с неонатологическим стационаром, рассказывает истории младенцев почти со слезами на глазах – от обиды: «Мы их выхаживаем, они у нас находятся до трех месяцев максимум. Когда новорожденные набирают вес, мы их обязаны переводить под наблюдение в другие медучреждения, где они зачастую погибают. В три, в четыре, в пять месяцев. Вот одного младенца мы выходили, сделали нейрохирургическую операцию, вылечили ему гидроцефалию, и тем не менее он умер. Это так обидно. В 4,5 месяца, представляете! А второй у нас после трех месяцев на аппарате искусственной вентиляции легких весил 800 г. Перевели его по возрасту. Он и вес набрал, но все равно умирает там от бронхолегочной дисплазии...»

Вес до килограмма – это почти гарантия проблем со зрением и слухом, объясняют врачи. Ребенку, кроме дорогостоящего лечения, часто нужны операции. На материальное обеспечение в этом отделении не жалуются, говорят, есть и медикаменты, и аппаратура. За год спасти удалось пять малышей из 21. В процентах это можно назвать успехом (в прошлом году было значительно меньше). В абсолютных цифрах это как минимум 16 личных трагедий.

Сильно недоношенные дети если и выживают, то часто требуют постоянного индивидуального лечения. И если неонатологический центр готов сохранять жизнь таким малышам, то их здоровье в дальнейшем находится под большим вопросом.

В женской консультации роддома считают, что отечественная медицина должна брать на вооружение совсем другие европейские нормы. Опускать весовую планку для недоношенных малышей – не выход. Во многих странах беременность до 12 недель никто не сохраняет, говорит Валентина Коноваленко, заведующая консультативной поликлиникой городского клинического роддома. И если происходит кровотечение, то и пусть происходит. Это как бы инструмент естественного отбора.

«Вопрос очень сложный, его можно сравнить с проблемой эвтаназии, – признается уже на выходе из здания неонатологии отец одного из малышей. – Шансов, что из ребенка вырастет здоровый человек, очень мало. Но медики говорят, что они все равно есть».

Доктор аккуратно настраивает температуру в кювезе с полукилограммовым малышом. Не меньше 28 градусов, это важно. В палате говорят тихо, даже медсестры шепчутся. Любой раздражитель мучителен для младенца.

«Он вырастет великим композитором, футболистом или математиком», – мечтает доктор. Наверное, только тогда все смогут убедиться в правильности закона.

"24"