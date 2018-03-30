Варикозное расширение вен - серьезная угроза для жизни

Способствуют заболеванию наследственность и малоподвижный образ жизни

Варикозное расширение вен - это прогрессирующая патология сосудистой стенки, которая сопровождается ее расширением и отложением тромботичных наслоений, созданием варикозных узлов и пристеночных тромбов, которые являются источником эмболии (закупорки) сосудов и угрозой для жизни (инфаркт, инсульт, тромбоз мезентариальных сосудов).

Тромбофлебит - это осложнение варикозного расширения вен нижних конечностей.

Ученые до сих пор спорят о причинах варикоза. Не последнюю роль играет наследственность и врожденная слабость соединительной ткани, которая укрепляет стенки вен. Как правило, обнаруживают скрытую болезнь беременность, тяжелые физические нагрузки; длительное стояние на ногах содействует ее развитию. Недаром варикоз называют «болезнью хирургов, продавцов и парикмахеров». Содействуют развитию варикоза заболевания желудочно-кишечного тракта, застойные процессы в малом тазе при ряде гинекологических проблем, а также избыточный вес и гормональные нарушения.

Коварство варикозной болезни заключается в том, что она долго остается только косметическим дефектом и не доставляет человеку особенных неудобств. Появление ощущения тяжести и усталости в ногах, небольших расширенных вен на голени (сосудистых «звездочек» и «сеточек») - это первый сигнал о неблагополучии. Когда появляются отеки, кожа темнеет и становится «лаковой», ушибы и порезы на ногах долго не заживают - это уже второй, более тревожный сигнал: организм исчерпал возможности справиться с болезнью самостоятельно, срочно нужна помощь специалиста. Опасна варикозная болезнь и своими осложнениями. Трофические язвы возникают из-за плохого оттока крови, и малейшая травма провоцирует их расползание по всей голени. И это еще не вся беда. В варикозно расширенных венах часто образуются тромбы, которые в случае их отрыва от стенки сосуда с оттоком крови попадают в легочную артерию. Возникает так называемая тромбоэмболия. Это уже угроза не только здоровью, но и жизни. Вот почему с варикозом необходимо бороться на любой стадии, не ожидая осложнений.

Первое проявление – венозная сеточка

Хроническая варикозная болезнь или, как еще ее называют, варикозное расширение вен - проблема, которую пациенты сначала воспринимают как эстетичную. Да и начинается она обычно с, казалось бы, косметического дефекта - чаще всего первым проявлением болезни является так называемая венозная сеточка, когда на ногах появляются едва заметные "узоры" подкожных вен или сосудистые "звездочки". И немногие связывают эту болезнь с такими будничными неприятностями, как отеки ног в конце дня, ощущение тяжести в икрах и быстрая утомляемость ног, боль после длительного хождения или стояния, ночные судороги нижних конечностей. И зря. Такие симптомы свидетельствуют о том, что наступило время обратиться к флебологу - специалисту, который занимается лечением хронической венозной недостаточности. А флебологи как раз и утверждают (поверим их опыту): чем раньше мы начнем лечиться, тем меньше будем иметь тяжелых осложнений и больше шансов на выздоровление.

Основная причина болезни - нарушение функций клапанов вен Хаотически двигаясь по сосудам, кровь влечет давление на стенки вен, которые не выдерживают такого испытания и начинают расширяться. Больше всего рискуют в этом отношении люди, которые вынуждены долго стоять на протяжении дня. Хотя незаурядно влияет на развитие болезни наследственный фактор. Женщины (кстати, они страдают от этой болезни в 5 раз чаще мужчин) могут "находить" болезнь во время беременности. Кроме того, любые нарушения гормонального статуса у женщин тоже могут провоцировать развитие болезни. Большое значение играют и физические нагрузки. Скажем, поднятие тяжелых вещей, тесная одежда и корсеты могут увеличить внутрибрюшное давление, которое является еще одним фактором болезни. В конечном итоге, венозные клапаны могут испытать разрушение в результате бытовых или спортивных травм или в результате укупорки тромбом венозных сосудов.

Подвиды варикоза

Страшнее всего, что под маской варикозной болезни могут скрываться не только поражение поверхностных вен (это, собственно, и есть варикозная болезнь), но и послетромботичная болезнь, которая возникает в результате тромбоза глубоких вен, венозная форма ангиодисплазии (врожденное заболевание венозной системы) и тому подобное. Флебологи выделяют несколько подвидов причин варикоза, разобраться в которых может только сосудистый хирург и не всегда - хирург общей практики. Тем более что каждая из этих причин диктует свой метод лечения болезни.

Кстати, о доверии. Не стоит соблазняться на обещания исцелить вас от варикозной болезни с помощью эликсира или нескольких уколов - это заболевание слишком сложно как для такого предложения и нуждается в комплексном лечении.

Последнее достижение диагностики - ультразвуковой сканер. Во Франции ультразвуковое дуплексное ангиосканирование введено к государственному стандарту обследования пациентов с варикозной болезнью. В нашей стране, к сожалению, таким современным оборудованием могут похвастаться - только специализированы клиники. Поэтому и обращаться по поводу варикозного заболевания (как на консультацию, так и по поводу лечения) следует в специализированные учреждения, где есть не только самые современные диагностические возможности, но и новейшие методики лечения.

Операция, не оставляющая шрамов

Самые современные хирургические методы лечения варикозного расширения вен на сегодняшний день применяют в Институте клинической хирургии и трансплантологии АМН Украины. Среди них - уникальные методики минифлебэктомии, которые осуществляются в сочетании с методом склеротерапии и наносят малейший косметический дефект. Женщина всегда остается женщиной, она готова жертвовать многим ради красоты. Обратиться к врачу ее вынуждает, прежде всего, неэстетичный вид пораженных варикозом ног, потребность прятать их под одеждой. Да и на операцию пациентки не очень соглашаются - мол, не одинаково чего стесняться - "разрисованных" венами или "украшенных" послеоперационными рубцами ног. Поэтому такая миниинвазивная методика предлагает женщинам оптимальный выход - и от болезни избавиться, и не оставить на себе ни одного косметического следа. Вот только не стоит тратить попусту время, чтобы не запустить болезнь к той стадии, когда щадящие методы окажутся бессильными. К сожалению, в наше отделение приходят больные, большинство из которых уже не "вписывается" в существующую на сегодня систему классификации варикозной болезни. Например, бывают случаи, когда размеры трофической язвы преувеличивают площадь 1000 см, и достигаются подобные рекорды не за год-два, а за десятки лет небрежного к себе отношения или неправильного лечения. Современные методики хирургического лечения в сочетании с консервативными методами дают возможность помочь и таким пациентам. Но на это нужно и время, и кропотливая работа хирургов. Больные довольны результатами и жалеют об одном: что медлили со своевременным лечением.

К сожалению, среди пациентов нашего отделения достаточно много с неудовлетворительными результатами склеротерапии (не потому, что метод себя не оправдывает, а потому, что был применен несвоевременно или не при показаниях). Немало пациентов с рецидивами варикозной болезни после операций, осуществленных не в специализированных учреждениях. Иногда после непрофессионального хирургического вмешательства появляется вторичный лимфатический отек конечности (одна беда не лучше другой) или и не исчезает основная причина заболевания (например, трофическая язва).

Заключение одно - к перечню жертв, в которых нуждается красота, не стоит включать здоровье. И доверить его нужно только высококвалифицированным специалистам.

Для достижения успеха в лечении нужно влиять на основные механизмы развития болезни: укреплять стенку сосуда, улучшать свойства реологий крови и состояние внутренней стенки сосудов. Безусловно, эффект лечения зависит от стадии болезни, на которой оно начато. Лечебно-реабилитационная программа совмещает физиотерапевтическое лечение и медикаментозную коррекцию.

Биоптрон и лазеротерапия в местах расширенных вен для улучшения трофических процессов в сосудах и окружающих тканях.

Микроволновая резонансная терапия по схеме имеет противовоспалительное, сосудорасширяющее действие.

Гидромассаж с аромотерапией имеет мягкое противовоспалительное действие, снимает начальные проявления трофических расстройств - зуд, раздражение, гипергидроз стоп, или, напротив, их избыточную сухость.

Особенная роль в лечении варикозного расширения вен отведена лечению секретом медицинской пиявки. Не смотря на свою давность, этот метод достаточно эффективен, особенно в комплексе с медикаментозной коррекцией. Гирудин имеет выраженное тромболитичное действие, секрет активизирует регенеративные процессы внутренней стенки сосуда, делает ее поверхность более гладкой, что противодействует возникновению тромботичных наслоений. Схема постановки пиявок разрабатывается индивидуально, учитывая состояние расширенных вен и окружающих тканей.

Профилактические действия помогут преодолеть проявление варикоза

Если, из-за профессии, вы весь день на ногах, не забывайте периодически делать несколько несложных, но действенных упражнений:

- встаньте на цыпочки и постойте так несколько секунд;

- смещайте вес с пяты на палец, с внешней стороны стоп на внутреннюю и наоборот (30 раз);

- сделайте 7-10 легких прыжков на цыпочках;

- поставьте правую ступню на левую и поднимите как можно выше левую, потом правую ногу.

Головку чеснока измельчить и залить стаканом кипятка. Охлажденной кашкой натирайте набрякшие места, через 30 минут смыть прохладной водой.

Лягте на спину (на диван или на пол), поднимите ноги, можно крест-накрест, на 10 мин. Сила притяжения способствует обратному притоку крови – от ног к сердцу. В результате этого значительно уменьшается нагрузка на вены, исчезают отеки.

Запомните

Не сидите долго, откажитесь от привычки класть "ногу на ногу".

Во время сна поднимите ножной конец кровати на 10-15 см.

Не носите обувь на высоких каблуках

Не поднимайте тяжелое

Не принимайте горячие ванны

Не "пекитесь" на солнце

Выпивайте в день приблизительно 1.5 литра воды.

У темнокожих людей варикоза не бывает

Запущенный варикоз угрожает тяжелыми осложнениями. При словах «варикозное расширение вен» большинство представляют себе ноги с выступающими венами. Из-за того, что сосуды теряют способность сокращаться, в тканях в результате кислородного голодания нарушаются обменные процессы, возникают язвы, экзема, дерматиты (обычно в нижней трети голени). Кожа становится холодной, ткани приобретают синюшный оттенок. И если своевременно не помочь этой ситуации, образуются трофические язвы, избавиться которых очень тяжело.

Как это происходит

1. Кровь, которая поднимается от нижних конечностей к сердцу, двигается «вверх». Специальные заслонки в кровеносных сосудах регулируют движение крови в одном направлении.

2. Если клапаны в сосудах функционируют нормально, оттек крови идет свободно. Проблемы появляются, когда заслонки перестают справляться со своей работой. Тогда они не закрываются, и кровь, вместо того, чтобы подниматься вверх – в направлении сердца, застаивается в венах. Давление в венах растет.

3. Повышенное давление «проталкивает» кровь из глубоких толстых вен в систему тонких, расположенных ближе к поверхности тела. Избыток крови растягивает стенки сосудов и разрушает их. Растянутые сосуды просвечиваются через кожу – образуется так называемая паутина, или сосудистая сеточка.

4. Разрушение венозных стенок прогрессирует. Ослабленные сосуды каждый раз виднее на коже. Тонкие вены становятся синими и утолщаются, образуют узелки. Кроме тонкой сосудистой сеточки, на ногах появляются заметные выпирающие узлы.

Группа риска

1. Белая раса. Странно, но в темнокожих варикоза не бывает!

2. Женский пол. Женщины страдают варикозным расширением вен в 5 раз чаще, чем мужчины.

3. Беременность.

4. Разные гормональные нарушения.

5. Нехватка движений, многочасовое сидение на рабочем месте. Привычка сидеть, забросив ногу на ногу.

6. “Варикознонебезобасные” профессии: бармен, парикмахер, хирург. Долго стоять и сидеть вредно для ног.

7. Обтягивающие брюки и тугие пояски утрудняют кровоток. Опасно и высокие каблуки.

8. Избыточный вес.

9. Увлечение диетами, бедными клетчаткой.

10. Склонность к запорам.

11. Курение и злоупотребление алкоголем.

Занимайтесь специальной гимнастикой. Всем известны упражнения «березка», «велосипед» эффективно предотвращают варикоз. Делайте их утром, в постели. Встав, сделайте 10 приседаний или просто энергично танцуйте под любимую музыку.

У вас врожденная склонность к расширению вен?

1. Все, по возможности, домашние работы выполняйте сидя, прямые ноги положите на стул или табуретку.

2. Ежедневно отдыхайте лежа 15-20 минут, положив ноги на подушку, валок. В таком положении смотрите телевизор, читайте.

3. Во время сна ноги также должны быть на повышении.

4. Откажитесь от солнечных ванн и соляриев - ультрафиолетовые лучи снижают эластичность тканей.

5. Забудьте о горячей ванне, контрастном душе, сауне - все это активизирует кровообращение.

6. Не носите узких штанов, тесной обуви - они сжимают вены ног, нарушают циркуляцию крови.

7. Обливайте ноги прохладной водой. Несильной струей из шланга "пройдитесь" от пальцев к пяткам, после этого вверх по голени к коленной впадине сначала по одной ноге, потом - по второй. Так же пройдитесь струей по передней части ноги - от пальцев к колену.

8. Очень полезно ходить водным путем, высоко поднимая ноги. Зимой можно "потоптаться" в ванне, наполнив ее едва теплой водой.

9. Всегда носите колготки моделей, фиксирующих сосуды, снижающих нагрузку на вены.

10. Ежедневно смазывайте голени и стопы специальными средствами, которые укрепляют ткани, повышают тонус вен и их сопротивляемость к неблагоприятным условиям. Какие именно вам подобрать - посоветуйтесь с врачом.

Лариса МЕЛЬНИК, врач-флеболог