Утвержден порядок предоставления услуг соцработниками

Кабинет министров утвердил Общее положение о центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Новое положение заменит действующее, которое было утверждено еще в 2004 году, и будет способствовать повышению качества предоставления социальных услуг населению, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

По словам заместителя директора департамента семьи и детей Светланы Ильчук, утверждение нового положения будет способствовать повышению качества социальных услуг и эффективности действующей системы защиты населения от социальных рисков.

„На заседании коллегии Минсоцполитики 18 июля этого года была представлена новая модель деятельности центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Она направлена на раннее выявление и предупреждение семейного неблагополучия, сочетание социальных выплат и социальных услуг для повышения эффективности социальной работы и активное привлечение местных общин к решению проблем граждан”, - сказала она.

По словам специалиста, наличие в структуре центров социальных служб 12 тысяч специалистов по социальной работе, на которых возложена задача по выявлению уязвимых категорий населения, обеспечения получения адресной помощи и социальных услуг и других государственных социальных гарантий, вызвало необходимость четко разграничить полномочия центров, как регионального, так и районных и городских.

„Полномочия центров, которые определяются действующим Положением, не в полной мере обеспечивают выполнения задач, поставленных перед социальными службами Президентом и правительством Украины. В новом Положении за районными и городскими центрами закреплена ответственность за качественную работу с семьей в каждой отдельно взятой территориальной общине”, – сказала Ильчук.

В министерстве подчеркивают, что министр социальной политики Украины Наталия Королевская неоднократно отмечала то, что новая модель работы специалистов социальной сферы предусматривает переход от „комнатных должностных лиц” к специалистам, которые должны работать непосредственно в общинах.