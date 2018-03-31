Стало известно, куда переведут из Лаврской больницы ВИЧ-инфицированных из Лаврской больницы

Персонал, оборудование и пациентов клиники Института Громашевского из старого помещения, которое находится на территории Киево-Печерской лавры, переведут в новое современное корпусу Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского.

Журналистам ведущих украинских СМИ и представителям пациентских организаций продемонстрировали ход строительства нового современного корпуса Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В.Громашевского. Эта клиника станет первым полноценным инфекционным стационаром в Украине. Новый корпус находится в парковой зоне по ул. Амосова.

«Уже в конце августа этого года новая больница будет принимать первых больных ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами. Именно туда будет переведен персонал, оборудование и пациенты из старого помещения, которое находится на территории Киево-Печерской лавры», - отмечают в Минздраве.

По словам и.о. президента Академии медицинских наук Украины Валерия Запорожана, состояние большинства помещений действующей больницы, которая была построена еще 100 лет тому назад, неудовлетворительное и не отвечает современным требованиям оказания качественной медицинской помощи. Клиника функционирует без очистительных сооружений, отсутствует надлежащая вентиляция помещений, не соблюдаются нормативы площади на одного больного. Кроме этого, здание расположено в месте большого скопления людей, что, учитывая ослабленный иммунитет больных СПИДом, вызывает большую угрозу их дополнительного инфицирования. Поэтому было принято решение о создании первой в Украине больницы с учетом современных стандартов работы инфекционных клиник.

Научный работник акцентировал внимание, что для открытости процесса и обеспечения прав пациентов, а также с целью согласования всех вопросов по переселению пациентов клиники, расположенной на улице Лаврской, был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве между Национальной Академией медицинских наук, “Всеукраинской сетью людей, живущих с ВИЧ/СПИД”, пациентской организацией UCAB и Киево-Печерской лаврой.

“Новая больница будет больше предыдущей и будет иметь площадь более 5 тысяч квадратных метров. Она будет содержать 80 койко-мест, из них 44 отведены под отделение для ВИЧ-положительных людей, другие - для лечения больных вирусными гепатитами. Здесь для каждого бокса установлена отдельная система вентиляции, что важно для любой больницы, особенно для инфекционной, - сообщила директор ГП «Укрмедпроектстрой» Ирина Коваль. - Кроме боксов, также появится собственная прачечная и центральное стерилизационное отделение. Установлены очистительные сооружения контейнерного исполнения с технологией мембранного биореактора, что является самой современной технологией биологической очистки стоковых вод. Также планируется создание хозяйственного блока, куда будет входить котельная, дезкамера и пищевой блок».

По словам руководителя строителей, новый корпус построен с учетом всех современных технологий и санитарно-гигиенических норм. Обустроен ряд боксов для инфекционных больных, где методика работы с ними предусматривает отдельные выходы на улицу, отдельные санузлы. Установлена система лечебных газов для всех отделений больницы. На пол положен специальный медицинский линолеум, а потолок и все другие поверхности здания рассчитаны на обработку дезинфицирующими средствами. К открытию обновленной больницы в конце августа этого года завершится монтаж лифтового оборудования и будут обустроены парковочные стоянки для автомобилей.

Во время осмотра корпуса присутствующим сообщили, что корпус больницы будет оснащен четырьмя большими реанимационным залами, по одному залу на каждый этаж и тремя индивидуальными палатами интенсивной терапии. В каждом помещении для реанимации предусмотрены специальные подвесные консоли с медицинскими газами: сжатым воздухом, вакуумом и кислородом. Кроме того, в конструкцию каждой консоли встроены силовые розетки и терминалы локальной компьютерной сети, к которым подключается медицинское оборудование: монитор состояния пациента, инфузоматы, наркозно-дыхательные аппараты и пр.

Такая конфигурация стационарно установленных консолей в реанимационных залах и палатах интенсивной терапии обеспечивает возможность контролировать состояние пациента не только с поста дежурной медсестры, но и отдаленно, с помощью локальной компьютерной сети. Каждое реанимационное место дополнительно оборудовано системой связи пациент-медсестра для срочного вызова медицинского персонала. В помещении установлены бактерицидные лампы и бактерицидные рециркуляторы, которые помогают обеспечивать соответствующий санитарный статус помещений.

В целом на реконструкцию и достройку новой клиники, а также внешних сетей коммуникации и оснащения в 2013 году государство выделило 53 млн грн., сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно о том, что, несмотря на меморандум о невыселении клиники Института Громашевского, где среди других оказывают помощь ВИЧ-инфицированным и больным гепатитом, из помещения вблизи Киево-Печерской лавры вывозят кровати и оборудование, а пациентов стационара выписывают. В Академии медицинских наук объясняют такие действия решением санстанции, что якобы находиться в здании на Лаврской опасно для здоровья. В самой клинике между тем отмечают, что о состоянии здания «все знали уже давно», и ссылаются на приказ Академии медицинских наук, датированный 30 июля, и правительственное постановление, которое отдало помещение, среди 75 других, Киево-Печерской лавре.

Напомним, 19 июля с.г. настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что хочет выселить из Лавры структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. В интервью газете «Вести» в ответ на вопрос: «Как видите развитие Лавры в будущем, что собираетесь здесь отреставрировать, что хотите изменить?», настоятель сказал: «Хочу выселить структуры, которые не имеют отношения к истории Церкви. Я хочу, чтобы монастырь был монастырем. Что касается больницы, которая расположена здесь (речь идет об инфекционной больнице, в которой, в частности, находятся ВИЧ-инфицированные - Авт.), то я выразил свое мнение: ей здесь не место. Однако я никого из больных и врачей выгонять не собираюсь, им должны подыскать достойное помещение».