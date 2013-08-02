Наиболее уязвимы к бактериальным инфекциям - детские коллективы

Наиболее уязвимы к бактериальным инфекциям организованные коллективы, в первую очередь детские.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в ходе пресс-конференции «Массовые отравления: кто виноват и что делать?».

По словам врача, в этом году количество вспышек инфекционных болезней в Украине увеличилось.

«В основном причиной вспышек пищевых инфекций является сальмонеллез, который сразу можно и не выявить. Есть носители этой инфекции, среди них – люди, которые готовят еду. Большой вопрос модернизации столовых в школах, детских лагерей… Отравление - это проблема организации питания и безопасности продуктов, в первую очередь мясных. Очень важна гигиена чистых рук», - отметил Стойка.

Во избежание отравлений, врач советует обязательно термически обрабатывать мясные и молочные продукты.

«Сальмонелла погибает при кипячении более 20-30 минут. Яйца варить не менее 20 минут, молоко кипятить. После жарки, например, котлет или рыбы, нужно блюдо еще 20 минут термически обрабатывать в духовом шкафу. Овощи и фрукты нужно тщательно мыть, желательно снимать шкурку с овощей. Употреблять приобретенные в безопасных местах, чтобы не было сомнений в качестве. Употребления пирожных с кремами избегать», - сказал Стойка.

Врач отметил, что пить воду следует или кипяченную, или бутилированную сертифицированную, но даже если хорошая вода длительное время стоит на солнце, в ней могут быстро размножиться опасные бактерии.

«Перевозить в машинах, особенно мясо, рыбу, следует в автохолодильниках или термосумках. В багажнике температура даже не +30, а все +50. Она очень благоприятна для размножения бактерий», - отметил Стойка.

По мнению профессора кафедры терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Вадима Шипулина, рост количества вспышек пищевых инфекций связан с периодами солнечной активности.

«Это давно отметили. Каждые двенадцать лет Солнце имеет большую активность. Есть много научных работ, подтверждающих, что в год солнечной активности растет количество инфекционных заболеваний. Не только пищевых инфекций, а в целом бактериальных», - сказал Шипулин.

Он также отметил, что смертность из-за инфекционных болезней среди взрослых невысокая – не более 1%, в Украине ни одного факта не зафиксировано.