16 правил йоги - для здоровья и долголетия
Никогда не спешите... Рано ложитесь спать, но рано вставайте... Не увлекайтесь визитами к врачу и в аптеку... Избегайте душных, влажных, перегретых помещений...
Индийские йоги на весь мир славятся своим прекрасным здоровьем и долгожительством. И суть не только в развитии чрезвычайных возможностей тела, а прежде всего в соблюдении определенных простых правил, которыми они охотно делятся со всеми.
Известный индийский мастер йоги Свами Шивананда предлагает придерживаться таких правил:
1. Никогда не спешите.
2. Не перекусывайте "на ходу".
3. Употребляйте питательную пищу.
4. Не злоупотребляйте визитами к врачу и в аптеку.
5. Носите свободные воротнички, тогда не будет затрудняться циркуляция крови в щитовидной железе.
6. Ешьте как можно больше молочных продуктов - это экстракт из многих желез.
7. Будьте как можно дольше на свежем воздухе, особенно на солнце, выполняйте физические упражнения, дыша глубоко и размеренно.
8. Ежедневно принимайте ванну, а дополнительно раз в неделю ходите в турецкую баню или парную.
9. Носите одежду, которая "дышит", легкие головные уборы и обувь.
10. Рано ложитесь спать, но рано вставайте: "кто рано ложится и рано встает, тот долго живет".
11. Спите в полностью затемненной, тихой комнате с открытым окном.
12. Спите не меньше шести и не больше семи с половиной часов в сутки.
13. Не употребляйте алкоголя.
14. Не злоупотребляйте чаем и кофе.
15. Избегайте душных, влажных, перегретых помещений.
16. Чем вы старше, тем больше токсинов в организме. С помощью некоторых упражнений "Хатха-йоги" можно от них избавиться, значительно отдалить старость и продлить молодость на долгие годы.
Упражнение "Випарита-мудра"
Лягте на пол. Не сгибая ног, немного поднимите икры и бедра. Поддерживайте ягодицы руками, опираясь локтями о пол. Останьтесь в таком положении. Первый день делайте это упражнение одну минуту, постепенно увеличивая время (чем дольше, тем лучше). Йоги могут выполнять это упражнение на протяжении одного-трех часов. Увеличивайте время, не спеша. После шести месяцев занятий у вас исчезнет седина и морщины на лице. Йог, который практикует это на протяжении трех часов, побеждает смерть. Потому что усиливает "огонь" пищеварения. После длительного выполнения упражнения рекомендуется что-то съесть.
Упражнение "Джаландхара-бандха"
Напрягите гортань, крепко прижав подбородок к груди. Делайте это, выдохнув воздух и задержав дыхание. Йоги говорят, что во время выполнения этого упражнения организм выделяет "нектар", необходимый для длительной жизни.
Упражнение "Уддияна-бандха"
Опорожните легкие сильным и длинным выдохом. Дальше сожмите и с силой подтяните кишечник вверх, пупок втяните так, чтобы брюшная полость коснулась спины высоко сверху, в грудной клетке. Тот, кто постоянно выполняет это упражнение, побеждает смерть и возвращает молодость. Упражнение можно делать сидя или стоя.
Придерживайтесь принципа постепенности и неспешности, потому в начале занятий на каждую из них тратьте по несколько минут. Йоговские упражнения выполняются медленно с максимальной напряженностью.
Юлия Мартыненко