16 правил йоги - для здоровья и долголетия

Индийские йоги на весь мир славятся своим прекрасным здоровьем и долгожительством. И суть не только в развитии чрезвычайных возможностей тела, а прежде всего в соблюдении определенных простых правил, которыми они охотно делятся со всеми.

Известный индийский мастер йоги Свами Шивананда предлагает придерживаться таких правил:

1. Никогда не спешите.

2. Не перекусывайте "на ходу".

3. Употребляйте питательную пищу.

4. Не злоупотребляйте визитами к врачу и в аптеку.

5. Носите свободные воротнички, тогда не будет затрудняться циркуляция крови в щитовидной железе.

6. Ешьте как можно больше молочных продуктов - это экстракт из многих желез.

7. Будьте как можно дольше на свежем воздухе, особенно на солнце, выполняйте физические упражнения, дыша глубоко и размеренно.

8. Ежедневно принимайте ванну, а дополнительно раз в неделю ходите в турецкую баню или парную.

9. Носите одежду, которая "дышит", легкие головные уборы и обувь.

10. Рано ложитесь спать, но рано вставайте: "кто рано ложится и рано встает, тот долго живет".

11. Спите в полностью затемненной, тихой комнате с открытым окном.

12. Спите не меньше шести и не больше семи с половиной часов в сутки.

13. Не употребляйте алкоголя.

14. Не злоупотребляйте чаем и кофе.

15. Избегайте душных, влажных, перегретых помещений.

16. Чем вы старше, тем больше токсинов в организме. С помощью некоторых упражнений "Хатха-йоги" можно от них избавиться, значительно отдалить старость и продлить молодость на долгие годы.

Упражнение "Випарита-мудра"

Лягте на пол. Не сгибая ног, немного поднимите икры и бедра. Поддерживайте ягодицы руками, опираясь локтями о пол. Останьтесь в таком положении. Первый день делайте это упражнение одну минуту, постепенно увеличивая время (чем дольше, тем лучше). Йоги могут выполнять это упражнение на протяжении одного-трех часов. Увеличивайте время, не спеша. После шести месяцев занятий у вас исчезнет седина и морщины на лице. Йог, который практикует это на протяжении трех часов, побеждает смерть. Потому что усиливает "огонь" пищеварения. После длительного выполнения упражнения рекомендуется что-то съесть.

Упражнение "Джаландхара-бандха"

Напрягите гортань, крепко прижав подбородок к груди. Делайте это, выдохнув воздух и задержав дыхание. Йоги говорят, что во время выполнения этого упражнения организм выделяет "нектар", необходимый для длительной жизни.

Упражнение "Уддияна-бандха"

Опорожните легкие сильным и длинным выдохом. Дальше сожмите и с силой подтяните кишечник вверх, пупок втяните так, чтобы брюшная полость коснулась спины высоко сверху, в грудной клетке. Тот, кто постоянно выполняет это упражнение, побеждает смерть и возвращает молодость. Упражнение можно делать сидя или стоя.

Придерживайтесь принципа постепенности и неспешности, потому в начале занятий на каждую из них тратьте по несколько минут. Йоговские упражнения выполняются медленно с максимальной напряженностью.

Юлия Мартыненко