От цвета глаз и формы рук зависит ваше здоровье

Еще в древности врачи заметили, что в нашем организме все взаимосвязано. Такого же мнения о нашем теле и современная медицина. Наглядных доказательств этому есть у нее множество.

Знаете ли вы, что фото человека может много рассказать о его здоровье, определить к каким болезням он склонен? И это никоим образом не связано с шарлатанством или гаданием.

Глаза, как известно, - зеркало души, но могут быть предсказателями наших заболеваний. Врачебная статистика свидетельствует, что голубые, серые или зеленые глаза угрожают их владельцу меланомой в старшем возрасте. Причина болезни - особенности пигмента радужной оболочки глаза.

Форма лица также имеет значение: те, у кого оно широкое и круглобокое, чаще умирают от апноэ - остановки дыхания во время сна.

У людей с маленькими мочками ушей могут быть проблемы с сердцем. То же можно сказать и о мужчинах, которые начинают лысеть с маковки головы. Им, кроме того, чаще всего свойственна склонность к простатиту.

Достаточно много расскажет опытному медику и форма ваших рук. Если у мужчины они симметричны (то есть десница является зеркальным отображением левой), у него, как правило, невысокое качество спермы.

Вытянутые, тонкие пальцы указывают на склонность к депрессии - интересно, что эта черта была присуща многим большим гениям.

Форма ног человека тоже существенна для здоровья. Если они короткие, человеку следует больше беречь свое сердце - в старости оно может стать источником проблем. А вот женщин с маленькими ступнями, точно, ожидают нелегкие роды. Дело в том, что у таких женщин, как правило, узкий таз, а значит, и узкие родовые пути. Поэтому им, вероятно, будут делать кесарево сечение.

Наконец, стройная от природы фигура, о которой так мечтает чуть ли не каждая девочка, также опасна: по некоторым данными, именно она является одной из предпосылок рака груди.

Отметим, что эта болезнь может распространятся не только на худощавых и стройных. Например, азиаты, независимо от их веса, также могут стать ее жертвами, если будут придерживаться традиционного для европейцев рациона. В группу риска попадают и те женщины, которые работают в ночное время.

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