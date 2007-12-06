В Киеве инвалидов лишили бесплатных лекарств

К концу года город не обеспечил инвалидов и льготников необходимыми лекарствами – в бюджете банально не хватило денег.

В Международный день инвалидов, инвалиды Киева получили очень своеобразный "подарок". Им сообщили, что бесплатных лекарств, рецепты на которые им выдавали ежемесячно первого числа, они не получат. Ни в декабре, ни даже, скорее всего, в январе.

"Для многих это катастрофа, – объяснил Виктор, житель Соломенского района. – Особенно для тех, кто принимает гормоны, для астматиков. Один баллончик ингалятора стоит более полутора сотен гривен, а в месяц их нужно три-четыре. В год на каждого льготника выдается около 45 гривен на лекарства. Хватит их разве что на вазелин. Но верхом цинизма было объявлять о том, что лекарств не будет, именно тогда, когда весь мир отмечает День инвалида".

Проблема с выдачей бесплатных рецептов действительно существует. Но вины районных поликлиник здесь нет. Просто средств на нужды льготников выделяется ничтожно мало.

"В этом году в бюджете запланировано 500 тыс. гривен на медикаменты для всех категорий: ветеранов войны, инвалидов, участников боевых действий, – рассказал главврач центральной поликлиники Соломенского района Виталий Охрименко. – А таких у нас 10 тыс., то есть на каждого выделяется по 50 гривен. Что можно купить за эти деньги – другой вопрос, но дифференциации между ними мы не делаем, для нас все одинаковы. Конечно, этих денег мало, чтобы обеспечить всех, но истратить хоть на копейку больше тех 500 тысяч мы не имеем права".

Чтобы выдавать бесплатные лекарства в течение года, иногда приходится "лезть" в бюджет следующего месяца. Вот и получилось, что к декабрю осталось лишь 4 тыс. гривен, их направят только самым нуждающимся. Правда, в поликлинике говорят, что в бюджете для инвалидов на следующий год планируют выделить почти вдвое больше – 900 тысяч гривен.

Знают о возникшей проблеме и в ГУ здравоохранения. По словам замначальника Владимира Загороднего, сейчас решается, как урегулировать возникшую ситуацию, чтобы никто не остался без помощи.

"Ежегодно размер финансирования для льготников увеличивается в среднем на 25 %, – говорит Владимир Загородний. – В этом году он больше на 30 %, будем добиваться, чтобы в следующем размер финансирования отвечал требованиям".

Газета по-киевски