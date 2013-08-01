Завтра дождь ожидается лишь в Крыму

Завтра, 2 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Крыму днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на крайнем юге 18-23°; днем 23-28°, в южной части, восточных областях и на Закарпатье местами 30-32°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 12-17°, днем 23-28°. В г. Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

1 августа температура воды в Черном и Азовском морях составляет 21-26°, в районе Одессы 19°, в Днепре возле Киева 23°.