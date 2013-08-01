Неврологические проблемы может вызвать банальный авитаминоз
13:41, 01 августа 2013Страна
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Проявления носят разный характер
Семейный врач высшей категории "Медицинского центра на Леонтьевском" Валентин Федосов рассказывает, существует ли прямая связь между неврологическими недугами и нехваткой витаминов.
"Проявления авитаминоза носят самый различный характер. В числе прочего для него также характерны онемение рук и головные боли. Такое состояние вызывает недостаток в организме витаминов группы В.
Именно он провоцирует нарушения в работе нервной системы и снижает чувствительность нервных окончаний. Так, из-за хронической нехватки витамина В1 возникают периодические головные боли, а постоянные проблемы вызывает слишком малое количество витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты.
Восполнить потери можно с помощью специальных витаминных комплексов, а также правильного питания, с включением в рацион сыра, молока, яиц, орехов, печени, говядины", - пишет Меддэйли.
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