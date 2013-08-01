11 главных продуктов для очищения организма

Человеческий организм имеет естественную систему детоксикации, чтобы избавляться от токсинов, которые он накапливает из пищи и окружающей среды. Медики и диетологи спорят, достаточно ли естественной системы детоксикации в условиях, когда мы ежедневно подвергаемся воздействию многих токсинов из-за неважной экологии.



Большинство все же считает, что "дополнительная" помощь организму в виде большого количества чистой воды и определенных продуктов питания совершенно необходима. Daily mail опубликовала список из 11 натуральных продуктов для детоксикации, которые можно использовать в ежедневном рационе, чтобы помочь вашему очищению организма.





Яблоки. Превосходны при детоксикации организма, а яблочный сок помогает справиться с последствиями жизнедеятельности вирусов, когда мы подхватываем инфекцию, например, грипп. Яблоки содержат пектин, он помогает эффективно выводить из организма соединения тяжелых металлов и другие токсины. Не случайно, пектин включается в детоксикационные программы при лечении наркоманов, принимающих героин, кокаин, марихуану. Кроме того, яблоки помогают избавиться от кишечных паразитов, некоторых кожных заболеваний, способствуют лечению воспаления мочевого пузыря, предотвращают проблемы с печенью.

Свекла. Главный "очиститель" нашего организма от токсинов и других "не нужных" ему веществ - это печень. А свекла естественным образом помогает детоксикации самой печени. В свекле, как и яблоках, много пектина. Многие врачи рекомендуют постоянно есть свеклу во всех видах - вареном, печеном, тушеном, использовать ее при приготовлении несладких блюд и десертов.

Сельдерей. Незаменим при детоксикации. Он помогает очищать кровь, препятствует отложению мочевой кислоты в суставах, стимулирует работу щитовидной железы и гипофиза. Сельдерей также действует как легкий диуретик, облегчая работу почек и мочевого пузыря.

Лук. Способствует выводу токсинов через кожу. Кроме того, он очищает кишечник.

Капуста. Ее противовоспалительные свойства известны давно. Капустный сок используется как средство от язвы желудка. А молочная кислота. Которую содержит капуста, помогает сохранить здоровье толстого кишечника. Кроме того, как и вдругих крестоцветных овощах, в капусте содержится сульфорфан, вещество, которое помогает организму бороться с токсинами.





Чеснок. Содержит аллицин, который помогает выводить токсины и способствует нормальному состоянию белых кровяных клеток. Чеснок очищает дыхательную систему и очищает кровь. Менее известное его свойство: он помогает выводу из организма никотина, и может быть отличным дополнением к вашей диете, когда вы бросаете курить.

Артишок. Так же, как и свекла, полезен для печени, так как стимулирует желчеотделение. Кроме того, в артишоках много антиоксидантов и клетчатки.

Лимон. Рекомендуется пить лимонный сок, добавляя его в теплую воду, такой лимонад - своеобразный тоник для печени и сердца. Кроме того, он предотвращает образованию камней в почках, имеющих щелочную природу. Большое количество витамина С помогает очищать сосудистую систему.

Имбирь. Широко известны его противопростудные свойства. Но потогонное действие имбиря одновременно позволяет организму изгонять токсины через кожу.

Морковь. Морковь и морковный сок помогают в лечении респираторных, кожных заболеваний. Используются при лечении анемии и регулируют менструальный цикл.





Вода. Все наши ткани и клетки нуждаются в воде для того, чтобы хорошо работать. Даже наше психическое здоровье зависит от количества воды, которую мы пьем. Когда организм обезвожен, это негативно влияет на все функции организма. Современный человек отвык пить чистую воду, заменяя ее кофе, чаем, сладкой газировкой. В результате в США, например, около 75% населения хронически обезвожены. Таким образом, увеличение потребления воды (современные диетологи считают нормой 1,5 - 2 литра в день) - важная задача.