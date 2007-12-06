Грейпфрут: очень полезный или очень вредный?

Бодрит, сжигает жир, снабжает витаминами - в общем, ничего кроме пользы... Но ученые утверждают, что с любимым фруктом не все так просто.

Уникальность грейпфрута в том, что никто толком не знает, что это за фрукт. Предположительно он считается результатом естественной гибридизации апельсина и помело. И ни одно из его уникальных свойств, включая эффективность грейпфрутовой диеты до сих пор не получило достоверных подтверждений.

Мы можем лишь предполагать, что «райский цитрус» снижает уровень холестерина, оказывает противобактериальный, противогрибковый и жиросжигающий эффект, улучшает обмен сахаросодержащих веществ, а, следовательно, помогает при сахарном диабете и ожирении… И мечтать, чтобы эти свойства когда-нибудь все же подтвердились.

ГРЕЙПФРУТ И ЖЕНЩИНЫ

Группа американских ученых из университетов Южной Калифорнии (University of Southern California) и Гавайев (Cancer Research Center of Hawaii), изучив здоровье более 50 тысяч женщин, пришли к сенсационному выводу.

У дам, съедавших хотя бы четвертинку грейпфрута в день, риск рака молочной железы оказался на 33% выше, чем у тех, кто грейпфруты не употреблял.

Однако следует сделать ряд достаточно существенных оговорок. Во-первых, этот вывод касается только женщин, находящихся в постменопаузе. Во-вторых, не учитывались другие факторы риска – солнечное излучение (все-таки Лос-Анджелес и Гавайи), отсутствие/наличие родов/абортов и прочих гинекологических заболеваний. К тому же на обмен эстрогенов (его нарушение как раз и связывают с женской онкологией) влияет не только грейпфрут, но и состояние печени. Например, при печеночной недостаточности грейпфруты точно есть не стоит.

Короче, потенциальную онкогенность грейпа ученым еще предстоит доказать. Но на всякий случай соблюдать осторожность стоит.

ГРЕЙПФРУТ И ЛЕКАРСТВА

А вот то, что цитрус несовместим с широким рядом медикаментов, доказано однозначно. Например, женщины, принимающие противозачаточные таблетки и пьющие грейпфрутовый сок, в один прекрасный день могут обнаружить, что они немножко беременны, а принимающие антидепрессанты - что они совсем не немножко депрессивны.

ГРЕЙПФРУТ И МУКИ ВЫБОРА

Так следует ли отказаться от грейпфрута? Нет, конечно. Безусловно, осторожность не помешает, и увлекаться поеданием «райских цитрусов» и соком из них не следует, особенно если вам прописаны лекарства.

Не стоит увлекаться и широко известной грейпфрутовой диетой: при ней рекомендуется есть цитрус помногу и натощак, а это крайне травматично для зубов, десен, слизистой пищевода и желудка - слишком высока кислотность.

Диетологи советуют ограничиться одним плодом в неделю или добавлять по дольке в мясной или фруктовый салат.

В умеренных количествах грейп отлично помогает пищеварению. Органические кислоты, пектины, клетчатка, лигнин жестких перегородок, растительные протеазы – все это ускоряет продвижение пищи, способствует очищению кишечника, активизирует деятельность печени и опосредованно улучшает жировой обмен. Вот только без физической нагрузки и уменьшения общего калоража похудеть вряд ли удастся.

Ну а женщинам напомним: необходимость регулярных профилактических осмотров у маммолога никто не отменял. Постоянное откладывание визита к врачу может навредить гораздо больше, чем целая корзина грейпфрутов.

Вечерний Харьков