Чесночно-молочное омоложение по-тибетски

Сотрудники ЮНЕСКО в 1971 году, исследуя Тибет, обнаружили в развалинах древнего монастыря глиняные таблички, на которых оказался зафиксирован рецепт омоложения организма.

Если вы хотите им воспользоваться, необходимо тщательно промыть и очистить 350 г чеснока, мелко порезать и протереть деревянной (фарфоровой) ложкой, взвесить 200 г этой массы (взять ее снизу, где больше сока), положить в стеклянный (глиняный) сосуд, залить 200 граммами спирта и плотно закрыть.

Раствор выдержать в темном прохладном месте 10 суток, а затем массу процедить через плотную ткань (многослойную марлю), отжать и еще отстаивать 2–3 дня.

Настойку нужно пить с холодным молоком (50 г на прием) 3 раза в день за 20 минут до еды каплями по схеме:

1-й день: завтрак - 1 капля; обед – 2 капли; ужин – 3 капли

2-й день: завтрак- 4 капли; обед – 5; ужин – 6

3-й день: завтрак - 7 капель; обед – 8; ужин – 9

4-й день: завтрак - 10 капель; обед – 11; ужин – 12

5-й день: завтрак – 13 капель; обед – 14; ужин – 15

6-й день: завтрак – 15 капель; обед – 14; ужин – 13

7-й день: завтрак – 12 капель; обед – 11; ужин – 10

8-й день: завтрак – 9; обед – 8; ужин – 7

9-й день: завтрак – 6; обед – 5; ужин – 4

10-й день: завтрак – 3; обед – 2; ужин - 1

С 11-го дня принимать по 25 капель с молоком 3 раза в день до еды, пока не будет выпита настойка. Повторный курс не раньше чем через 6 лет.

Чесночная настойка очищает организм от жиров, известковых отложений, улучшает общий обмен веществ, эластичность сосудов, предупреждает инфаркт, стенокардию, склероз, паралич и образование опухолей, улучшает зрение. Но если во время приема почувствуете дискомфорт или начнется обострение какого-либо хронического заболевания, придется прекратить омоложение и обратиться к врачу.

Правда.ру