Кодеиносодержащие препараты не будут контролировать

Министерство иностранных дел Украины считает нецелесообразным вносить изменения в нормативно-правовые акты для внедрения учета препаратов, содержащих кодеин, поскольку факты злоупотреблений этими лекарственными средствами не имеют угрожающих масштабов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В министерстве напоминают, что комбинированные лекарственные средства, которые содержат в своем составе кодеин, приказом Минздрав Украины от 7 сентября 2012 г. «О внесении изменений в приказ Минздрава Украины от 14 мая 2003 года № 210» исключены из категории лекарственных средств, которые отпускаются без рецептов из аптечных заведений.

С целью всестороннего изучения вопроса Минздрав совместно со специалистами государственных учреждений «Институт стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины», «Украинский медицинский и мониторинговый центр алкоголя и наркотиков Министерства здравоохранения Украины», а также структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных государственных администраций проведен анализ данных относительно незаконного обращения в Украине кодеиносодержащих препаратов, а также злоупотреблений ими.

Так, за оказанием помощи в связи с отравлениями лекарственными средствами, содержащими наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также сильнодействующие и ядовитые вещества, обращались 1472 гражданина, что в процентном отношении к общему количеству обращений граждан в заведения здравоохранения в связи с отравлением любым подконтрольным веществом составляет 4,5%.

Кроме того, по данным Министерства внутренних дел Украины, среди общего количества изъятых из незаконного обращения подконтрольных веществ, которые были предметом злоупотреблений, лекарственные средства, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также сильнодействующие и ядовитые вещества, составляют до 0,09%.

Кроме того, из общего количества комбинированных препаратов, изымавшихся из незаконного обращения, кодеиносодержащие составляют 15%.

Вместе с тем, по официальным данным Международного комитета ООН по контролю за наркотиками, Украина занимает 78-е место в мире по показателю доступности населения к обезболивающим препаратам.

В Минздраве отметили, что предметно-количественный учет лекарственных средств, согласно международному опыту, является одной из внедряемых мер усиления контроля за обращением препаратов в случае, когда злоупотребление ими приобретает угрожающие масштабы.

«Таким образом, поскольку факты злоупотреблений указанными лекарственными средствами и факты их изъятий из незаконного обращения не имеют угрожающих масштабов, а законодательство относительно их обращения в Украине гармонизировано, то внесение изменений в нормативно-правовые акты с целью внедрения предметно-количественного учета препаратов, содержащих кодеин, считается нецелесообразным», - отмечают в Минздраве.