Как украинцы оценивают свое здоровье

Philips в Украине совместно с Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» объявили о результатах исследования оценки здоровья украинцев, проведенного в апреле 2013 г. компанией GfKUkraine. Жители Украины ответили на вопросы о том, как они оценивают своё здоровье, какие факторы влияют на него, что они предпринимают, чтобы улучшить свое самочувствие, и к каким источникам обращаются, чтобы найти информацию о методах лечения и профилактики.

Исследование помогло понять, чем украинцы отличаются от жителей России и других стран, где был проведён аналогичный опрос, и определить уровень доверия украинцев к современным медицинским технологиям.

«Для Philips, как компании, работающей в индустрии здоровья и благополучия и нацеленной на улучшение качества жизни людей, проведенное исследование – способ привлечь внимание к вопросам здоровья украинцев и лучше понять потребности населения в медицинских технологиях. Результаты исследования в Украине свидетельствуют о необходимости проведения образовательных кампаний, поднимающих вопросы своевременной диагностики для эффективного лечения заболеваний и заботы о здоровье. Мы, со своей стороны, будем предлагать технологии и решения, которые максимально точно и полно отвечают потребностям украинцев, и предвосхищают их», – прокомментировал Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в Украине.

Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «С 2007 года фонд Рината Ахметова работает в сфере здравоохранения, реализуя две масштабные программы – «Остановим туберкулез в Украине» и «Рак излечим». В каждой нашей программе, в каждом проекте прежде, чем что-либо предпринять, мы изучаем ситуацию со всех сторон, чтобы определить самые острые проблемы и наиболее эффективные действия. В том числе важной составляющей всегда являются опросы украинцев и понимание, что же необходимо с точки зрения пациента и населения в целом, ведь речь идет о таких распространенных для Украины заболеваниях, как онкология и туберкулез. Получив результаты этого опроса, нас особенно встревожил факт, что более 1/3 украинцев очень редко или вообще никогда не проходят профилактические осмотры: только 8% украинцев регулярно посещают врача, а в большинстве своём украинцы обращаются к врачу, когда есть проблемы со здоровьем (41%) либо в крайнем случае (37%). При этом только ранняя диагностика при онкологии и своевременное обращение к врачу при первых симптомах туберкулеза (кашель, длящийся более 2-3 недель; обильное потоотделение ночью; слабость; повышение температуры тела до 37) дают возможность вовремя начать и успешно пройти лечение. И это неудивительно, поскольку исследование показало, что только 2,79% населения считает туберкулез потенциальной угрозой здоровью, в то время как эпидемия длится в Украине с 1995 года, а само заболевание передается воздушно-капельным путем. Не намного больше украинцы опасаются распространения онкозаболеваний. Для нас это тревожный сигнал о том, что нужно не только обучать врачей-фтизиатров, развивать лабораторную диагностику туберкулеза, закупать противотуберкулезные препараты второго ряда, строить и оснащать онкоцентры современнейшим радиологическим оборудованием, но и продолжать информировать население о том, какие угрозы есть и какие возможности существуют».

Сегодня украинцы в целом положительно оценивают состояние своего здоровья. Так, 45% украинцев охарактеризовали своё здоровьекак «скорее хорошее» и «очень хорошее», а 42% - как «ни плохое, ни хорошее». Россияне оценивают своё здоровьеаналогичным образом:51% россиян считают его хорошим. В то же время, жители Киева настроены более пессимистично в этом вопросе, чем украинцы в целом: 21% киевлян оценивают своё здоровье как «скорее плохое» и «очень плохое», тогда как в среднем по Украине этот показатель составляет 13%.

Для украинцев самыми важными показателями, определяющими их здоровье и благополучие, являются экология (важна для 84%), общее физическое состояние (80%), уровень стресса (80%) и уровень стоимости жизни (78%). Россияне, в отличие от украинцев, более прагматичны: 90% определили уровень стоимости жизни как самый важный фактор, определяющий их здоровье и благополучие, 89% назвали отношения с семьей и друзьями, и ещё 89% - собственное физическое состояние.Для 98%жителей США отношения с семьей и друзьями являются наиболее важными, а для жителей Германии - собственное физическое состояние(98%).В то же время, в отличие от среднестатистического украинца, киевляне высоко оценили значение собственного физического состояния (85% жителей столицы отметили этот фактор как самый важный), общее физическое состояние членов семьи (84%) и количество времени, проводимого с семьей и друзьями (82%).

Украинцы довольно пассивно заботятся о своем здоровье. По сравнению с другими странами, среди украинцев меньше тех, кто осознает значимость заботы о себе и признает, что их здоровье зависит от них самих – только 40% опрошенных, тогда какв США такихреспондентов 60%, Германии – 48%. Россияне оценили свою роль аналогично украинцам: 41% опрошенных отметили, что их здоровье в значительной мере зависит от них самих.При этом профилактические медицинские осмотры и визиты к врачу не являются популярными методами заботы о своём здоровье: только 13% украинцеврегулярно проходят профилактические медосмотры и 8% посещают врача.

Врачи и родственники являются в равной мере важными источниками информации о здоровье для украинцев, но к докторуони обратятся, только когдапоявятся проблемы. Так, 30% жителей Украины ищут информацию о диагнозе и лечении в первую очередь у врачей, ещё 29% - у друзей и родственников. Аналогичная ситуация наблюдается и в России: 32% россиян будут искать информацию о диагнозе и лечении у врачей и столько же обратятся за советом к друзьям и родственникам.В Германии 60% респондентов обратятся к врачу и только 15% - к друзьям или родственникам.

В большинстве своём украинцы обращаются к врачу, когда есть проблемы со здоровьем (41%) либо в крайнем случае (37%).При этом женщины более ответственно относятся к своему здоровью: большинство женщин (48%) обращаются к врачу при возникновении проблем, а большинство мужчин (44%) откладывают визит к доктору до «крайнего случая». Россияне в целом поступают аналогичным образом: 46% обращаются с проблемами, а 40% откладывают визит до последнего. Проактивная забота о здоровье более характерна для жителей США, где только 13% ответили, что проходят профилактические осмотры редко, и Германии (21%).

Несмотря на низкий уровень проактивной заботы о своем здоровье, в вопросе продолжительности жизни население Украины настроено умеренно оптимистично: 46% респондентов рассчитывают прожить как минимум 70 лет, тогда как в Германии – 82%, в США – 81%, в России – 60% опрошенных.

Также исследование выявило, что более половины украинцев положительно оценивают влияние технологий на их стиль жизни и состояние здоровья. 53% украинцев убеждены в том, что технологии изменят их жизнь в ближайшие 10 лет(для сравнения, в России так полагают 61% опрошенных, в США – 79%, в Германии – 67%).Почти половина украинцев (46%) и россиян (47%) уверены, что медицинские технологии сохранят их здоровье до преклонного возраста и позволят прожить дольше.

«Исследование здоровья и благополучия» проводилось во многих странах мира, и впервые в Украине. По результатам исследования мы увидели, что украинцы осознают личную ответственность за своё здоровье, но в силу разных причин – в том числе, отсутствия информации и системы профилактических обследований, - склонны заниматься самолечением и обращаться к врачам, когда у них появляются проблемы со здоровьем. О необходимости проведения образовательных мероприятий также свидетельствует перечень заболеваний, которые украинцы считают реальной угрозой своему здоровью в ближайшие 5 лет: для 20% этогрипп, набравший максимальное количество ответов, и лишь для 6% -онкологические заболевания, в то время, когда по данным ВОЗ рак является второй самой распространенной причиной смертности украинцев. Как компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей, этим исследованием мы хотим привлечь внимание общественности к вопросу своевременной диагностики заболеваний и проактивной заботы о своём здоровье», - прокомментировал М. Кузнецов результаты исследования.

Исследование Philips «Состояние здоровья украинцев» было проведено исследовательской компанией GfKUkraine в рамках ежемесячного исследования «Омнибус» согласно методологии, разработанной для международного исследования «Индекс здоровья и благополучия». Исследование основано на национальной репрезентативной выборке из 1 000 украинцев в возрасте от 15 до 59 лет. Метод исследования – личные интервью дома у респондента. Период проведения исследования:16–30 апреля 2013 года.