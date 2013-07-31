9 украинцев, пострадавших в ДТП в Беларуси, остаются в больницах

В больницах Беларуси остаются 9 украинцев, которые пострадали в результате ДТП в Витебской области 28 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

“По состоянию на данное время 6 из 8 людей, которые находились без сознания, пришли в себя. Двое остаются без сознания и подключены к аппаратам искусственного дыхания. Они находятся в больнице города Орша. Один из наших соотечественников находится в Витебской областной клинической больнице”, - информировали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что на данное время в городе Орша находятся родственники граждан Украины, погибших и пострадавших в результате аварии в Витебской области Беларуси.

“При содействии Посольства Украине в Беларуси решается вопрос оформления документов, необходимых для перевозки тел погибших в сопровождении родственников – из Беларуси в Украину. Лечение всех пострадавших происходит за счет белорусской стороны до наступления транспортабельного состояния упомянутых лиц”, - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, легковой автомобиль с российской регистрацией и микроавтобус с украинскими номерами столкнулись 28 июля утром на участке дороги Санкт-Петербург – Одесса возле села Бабичи Оршанского района. На месте ДТП погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле. Они имели паспорта граждан Узбекистана и Азербайджана. Также на месте происшествия погибли трое граждан Украины, еще один умер потом в больнице.

Почти все пассажиры автобуса – жители Одесской области. СМИ пишут, что белорусская милиция считает основной версией причины возникновения аварии то, что водитель легковой машины заснул за рулем.