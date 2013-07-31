Завтра в Украине жара и дожди

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди, днем будет жарко.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ночью в Житомирской, Винницкой, Одесской, а утром и днем в большинстве западных, северных, центральных областей и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 22°; днем 24-29°, в южной части и восточных областях местами 30-32°.

В Киевской области завтра будет переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

В столице ночью без осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

31 июля температура воды составила в Черном и Азовском морях 21-25°, в районе Одессы 18°, в Днепре возле Киева 22°.