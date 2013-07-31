7 способов похудеть без диет

Простые рекомендации, чтобы снизить вес, быть в форме и чувствовать себя здоровой.

Просто не ешьте "пищевой мусор". К нему можно отнести такие продукты, как чипсы, сухарики, газировка, гамбургеры, сладости, напитки с красителями, острые и калорийные соусы из пакетов.





Больше гуляйте пешком. Старайтесь как можно больше гулять, забудьте о существовании лифта, старайтесь лишний раз пройтись, чем проехаться 3 остановки на общественном транспорте. Это приятный и полезный способ сжечь калории.

Завтракайте. Это простое правило поможет наладить обмен веществ и обеспечить организм всем самым полезным. Ешьте каши, сухофрукты, кисломолочные продукты, омлеты, ягоды. Если уходить из дому сытой, очень мала вероятность, что по дороге вы захотите перекусить шоколадным батончиком или же бургером. К тому же, все калории, съеденные до обеда, очень быстро расходуются и не откладываются на ваших проблемных зонах.

Ешьте тогда, когда хотите. Избегайте приемов пищи просто за компанию или с целью зажевать стресс.

Делайте утреннюю зарядку. Комплекс несложных упражнений, вроде приседаний и прыжков на месте, поможет вам со временем добиться хороших результатов.

Отдыхайте активно. Оставьте лежание на диване перед телевизором для пенсии. А сейчас отправляйтесь играть в пляжный волейбол, кататься на велосипеде или роликах, гулять пешком по городу.

Замените сладкие напитки водой. Когда хотите выпить кофе, чаю или сока из пакета, лучше сделайте выбор в сторону обычной питьевой или минеральной воды. Так вы сможете не только уберечь себя от лишних калорий, но и ускорить обмен веществ.