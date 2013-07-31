"Налог на беременность" осложнил положение украинских женщин

Положение всех беременных в Украине заметно ухудшилось после введения "налога на беременность", который добавляет четыре месяца в пенсионный стаж женщины.

Молодых женщин при приеме на работу заставляют подписывать договора не беременеть или предлагают зарплату в конвертах, чтобы избежать расходов на новый "налог на беременность", сообщает ТСН.

Так, беременная 25-летняя Ирина Трофимова рассказала журналистам, что на втором месяце беременности она вынуждена была уволиться.

"Когда узнали о моей беременности, оставили мне официальную минимальную заработную плату и лишили рабочего места. Это называется у нас в стране" выжили ", - рассказала Ирина.

На другом же месте работы пытаются обезопасить себя от нового налога контрактом.

"У меня в организации заставляют подписывать документ не беременеть два года", - добавила Трофимова.

После вступления в силу нового закона женщин, которые уходят в декретный отпуск, работодатели должны платить налог в размере 33% от зарплаты сотрудницы, а с самой беременной взымается лишь 2% налогов.

И все это делается ради того, чтобы четыре месяца декретных пошли женщине в страховой стаж, с которого насчитывают пенсию.

"Способ обойти этот закон будет очень простой. Но он будет жестким. На сегодня беременным женщинам или женщинам, которые могут быть беременными, будут ставиться условия: "Да, мы вас берем на работу, но трудовую не оформляют. Или если оформляем, то лишь на минимальную зарплату". Остальные отношения - в стиле конвертных отношений", - пояснил в свою очередь глава комитета экономистов Андрей Новак.

В правительстве же обещают мотивировать работодателей брать на работу женщин. "Сейчас мы отдельно разрабатываем программу, и за три месяца мы ее представляем. Изменения в закон о занятости, где мы дадим дополнительные стимулы для того, чтобы женщину после родов, беременную женщину более брали на работу работодатели, и были более мотивированы", - заявила министр соцполитики Наталья Королевская.

