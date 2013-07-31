На Волыни и Прикарпатье обесточено 44 населенных

В Украине в ночь с 30 на 31 июля вследствие дождя и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 44 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, без электроснабжения остались 29 н.п. в Волынской и 15 - в Ивано-Франковской областях.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Также вчера в Луцке во второй половине дня вследствие сильного дождя и порывов ветра были подтоплены и перекрыты поваленными деревьями некоторые улицы, по которым временно приостанавливалось движение общественного и частного транспорта, подтоплены подвалы жилых домов, территории второй городской и областной детской больниц.

Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7 час. 31 июля проезд по улицам города обеспечен. Вода из подвальных помещений домов и территорий больниц отведена, говорится в сообщении.

К работам привлекались пожарно-спасательные подразделения Управления ГСЧС в Волынской области (20 ед. техники и 80 чел. личного состава) и бригады коммунальных служб города.