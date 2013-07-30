Депутаты предлагают ввести ставку НДС на импорт лекарств

Народные депутаты выступили с инициативой ввести ставку НДС - на уровне 7 процентов - на операции по поставке и импорту лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Об этом в интервью УНИАН заявила председатель Комитета по вопросам здравоохранения Верховнок Рады Украины Татьяна Бахтеева.

По ее словам, прежде чем выступить с таким предложением, в течение более чем двух лет изучался опыт европейских стран, анализировались возможности введения НДС на импорт лекарств в Украине и предполагаемые последствия такого шага.

"Почти во всех странах Европы практика налогообложения НДС распространяется на фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения. Так, ставка этого налога на операции по поставке фармацевтических препаратов составляют: в России - 10%, в Дании - 25%, Норвегии - 25%, Польше - 7%, Латвии - 10%, Болгарии - 20%, Италии - 10%, Германии - 19%, Румынии - 9,00%, Словакии - 10%, Чехии - 10%. Кроме того, в странах - членах ЕС имеет место тенденция к постепенному повышению стандартной ставки НДС. Парадоксальность ситуации состоит в том, что мы не имея НДС на лекарства имеем цены выше, нежели в тех странных, где НДС составляет 25%", - отметила Бахтеева.

По ее словам, цена на препарат «Церегин», который применяется при лечении ишемического инсульта в Украине за упаковку составляет 111 грн, а в России этот же препарат стоит 14.5 грн, в Беларуси - 10,88 грн.

"По некоторым лекарствам разница цен на внутренних рынках Украины и Белоруссии составляет до десяти раз. То же самое происходит и с препаратами, которые уже есть на рынке Украины. Например, препарат Верошпирон оптовыми компаниями предлагается по цене от 31 грн. до 47 грн. Есть разница уже в 60%. А в розничной сети она может достигать нескольких раз", - отметила Бахтеева.

Причина такой ситуации, по мнению председателя профильного комитета, в том, что при отсутствии НДС на импорт лекарств в Украине недобросовестные поставщики искусственно завышали их стоимость на этапе импорта для вывода валюты за рубеж в оффшорные зоны, цены на лекарства, таким образом дешевле не стали, а недобросовестные поставщики получали сверхприбыли.

"Теперь же, при введении ставки НДС на импорт, поставщик при ввозе лекарств на таможенную территорию Украины не будет заинтересован в искусственном завышении цены, ведь ему с этой цены придется заплатить налог в бюджет Украины.

Практика завышения стоимости лекарственных средств на этапе пересечения границы хорошо известна: импортер через цепочку своих же или партнерских посреднических структур, которые зарегистрированы в оффшорах, существенно завышает таможенную стоимость лекарств на этапе пересечения границы. Поэтому, вводя ставку НДС мы уже на границе с Украиной будем знать реальную стоимость препарата, которая, конечно, будет значительно ниже, чем сейчас", - сказала Бахтеева.

Она рассказала об опыте России, где при введении НДС на лекарственные средства на уровне 10% цены на лекарства в России выросли на 15-20%, а спрос снизился на 7-10%.

"Однако такая реакция общества была нивелирована через 3-4 месяца и все вернулось на круги своя. Введение НДС в 7% на импорт лекарств, по нашим расчетам позволит ежегодно привлекать в бюджет около 2,5 млрд.грн. и направлять их в систему здравоохранения. Но самое главное - мы будем знать реальную стоимость препаратов, что создаст условия для добросовестной конкуренции, поставит в равные условия импортеров и отечественных производителей лекарств", - убеждена Бахтеева.