Большинство украинцев планируют прожить до 70 лет

Лишь 35% украинцев считают, что в старости будут иметь проблемы со здоровьем.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции УНИАН генеральный директор Philips в Украине Максим Кузнецов, представляя результаты исследования оценки здоровья украинцев, инициированного компанией Philips в Украине и Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины».

В рамках исследования, проведенного в апреле 2013 года компанией GfK Ukraine, жители Украины ответили на вопросы о том, как они оценивают своё здоровье, какие факторы влияют на него, что они предпринимают, чтобы улучшить свое самочувствие, и к каким источникам обращаются, чтобы найти информацию о методах лечения и профилактики. Исследование также помогло понять, чем украинцы отличаются от жителей России и других стран, где был проведён аналогичный опрос, и определить уровень доверия украинцев к современным медицинским технологиям.

По словам Кузнецова, чем выше уровень экономики, тем более оптимистично люди оценивают свое здоровье.

«84% украинцев определили экологию как самый важный фактор, определяющий риски для здоровья, 80% определили, что стресс и физическое состояние негативно влияют на здоровье. Большинство россиян считают основным риском для их здоровья - это уровень стоимости их жизни, а жители США – отношения с родными и друзьями», – сказал Кузнецов.

«Только 35% украинцев верят, что у них в преклонном возрасте могут появиться серьезные проблемы со здоровьем. В США же более половины считают, что такая проблема существует, а в Турции эта цифра достигает 80%», – отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что, «несмотря ни на что, украинцы положительно оценивают состояние своего здоровья».

«Почти половина украинцев планируют прожить более 70 лет. В свою очередь респонденты в США и Германии планируют прожить более 80 лет», - отметил Кузнецов.

Также, по словам эксперта, исследование выявило, что более половины украинцев положительно оценивают влияние технологий на их стиль жизни и состояние здоровья.

“53% украинцев убеждены в том, что технологии изменят их жизнь в ближайшие 10 лет (для сравнения, в России так полагают 61% опрошенных, в США – 79%, в Германии – 67%). Почти половина украинцев (46%) и россиян (47%) уверены, что медицинские технологии сохранят их здоровье до преклонного возраста и позволят прожить дольше”, – сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что именно точная и своевременная диагностика позволяет выявить на ранней стадии те или иные проблемы со здоровьем. По его словам, исследование выявило, что люди не доверяют новым медицинским технологиям и демонстрируют меньшую готовность пробовать технологии, которые могли бы улучшить их жизнь.

Из результатов, которые вызывают тревогу, Кузнецов назвал первичные источники информации - о диагнозе и лечении украинцам предпочтительнее получать информацию от врача, нежели от родственников.

«Треть населения оценивает реливантность информации одинаковым образом – что у врача, что у друзей и знакомых. В России аналогичная ситуация, в то время как в развитых странах население опирается на мнение врача. В США – 53% опираются первоначально на врача, в Германии – 60%», - отметил Кузнецов.

В свою очередь директор Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» рассказал, что c 2007 года Фонд работает в сфере здравоохранения, реализуя две масштабные программы – «Остановим туберкулез в Украине» и «Рак излечим».

«В каждой нашей программе, в каждом проекте прежде, чем что-либо предпринять, мы изучаем ситуацию со всех сторон, чтобы определить самые острые проблемы и наиболее эффективные действия. В том числе важной составляющей всегда являются опросы украинцев и понимание, что же необходимо с точки зрения пациента и населения в целом, ведь речь идет о таких распространенных для Украины заболеваниях, как онкология и туберкулез», - cказал Заболотный.

***Исследование Philips «Состояние здоровья украинцев» было проведено исследовательской компанией GfK Ukraine в рамках ежемесячного исследования «Омнибус» согласно методологии, разработанной для международного исследования «Индекс здоровья и благополучия». Исследование основано на национальной репрезентативной выборке из 1 000 украинцев в возрасте от 15 до 59 лет. Метод исследования – личные интервью дома у респондента. Период проведения исследования: 16-30 апреля 2013 года.