Ученые установили оптимальную длительность сна

Ученые много спорили о том, сколько же должен длиться здоровый человеческий сон. Однако каждый из исследователей предлагал свою цифру или же указывал определенные часовые рамки. Британские ученые же утверждают, что спать нужно ровно семь часов, и ни больше, ни меньше.

Исследователи из Великобритании полагают, что общепризнанные представления о сне довольно призрачны. Они не согласны с предыдущими мнениями ученых. По мнению британцев, длинный сон одинаково вреден для организма как и короткий. Однако, это не раскрывает сути открытия, ведь такие заявления делась исследователи сна и ранее. Главное состоит в том, что спать нужно семь часов, а не восемь, как мы привыкли думать.

В частности, об этом заявил профессор кардиологии Франческо Каппуччо из Университета Уорвик. Доктор тщательно изучал природу сна и хотел выяснить, как долго следует человеку спать. На ежегодной конференции Британского общества изучения сна исследователь заявил, что он совместно с группой ученых пришли к выводу, что спать ежедневно нужно ровно семь часов.

Эти ученые очень долго изучали эту проблему. На протяжении 10 лет группа исследователей из Университетского колледжа Лондона занималась этим вопросом. Они наблюдали за состоянием здоровья и сна более 10 тыс. человек, живущих в Великобритании. В конце своего исследования они смогли сделать довольно любопытные выводы. Оказывается, что хроническое недосыпание приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, вместе с тем риск смерти, вызванной этими заболеваниями, значительно увеличивается. Второй вывод, который сделали ученые звучит так: те, кто спит больше семи часов в сутки, также подвергают свою жизнь и здоровье огромному риску. И этот вывод показался ученым наиболее любопытным.

Как известно, жители мегаполисов обычно поздно ложатся и рано встают. Для них продолжительный сон – это роскошь, которую они могут себе позволить только по выходным. По мнению доктора Каппуччо, недосыпание жителей крупных городов на лицо. Они стараются занять свое время важными делами, работой, развлечениями и совсем забывают, к чему такой график с минимальным сном может привести. Мало того, они настолько приучили свой организм к короткому сну, что даже с трудом могут засыпать.

Исследование британцев говорит о том, что спать необходимо семь часов в сутки. Именно такая продолжительность сна является наиболее оптимальной. Стоит отметить, что давно известен тот факт, что недосыпания и бессонница приводят к ряду заболеваний. У человека, который уделяет минимум часов сну наблюдается ослабление иммунитета, появляется риск развития ожирения, диабета, гипертонии, а также понижается эффективность работы.

utro.ua