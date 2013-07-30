Инвалидов из Украины переправляли за границу для попрошайничества

Сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области разоблачили и пресекли деятельность международной преступной группировки, причастной к организации и функционированию канала незаконной переправки лиц через государственную границу и торговле людьми.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-секторе ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Как отмечается в сообщении, гражданин Республики Молдова и гражданка Украины подозреваются в том, что они подыскивали и вербовали на территории нашего государства лиц с ограниченными физическими возможностями и тех, которые находятся в сложном материальном положении. В дальнейшем злоумышленники незаконно переправляли этих граждан через государственную границу в соседнюю страну для последующей трудовой эксплуатации, в частности для принуждения к попрошайничеству.

11 июля с.г. сотрудники СБУ задержали организатора сделки – гражданина Республики Молдова, который пытался пешком переправить украинского гражданина, у которого отсутствует левая верхняя конечность, в Россию вне пункта пропуска «Милово» Луганской области. В тот же день оперативники задержали и его сообщницу, жительницу Днепропетровской области.

Оба участника уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины. Решением Печерского районного суда организатору избрана мера пресечения - арест. Сейчас устанавливаются и другие члены преступной группировки, а также лица, пострадавшие от этих противоправных действий.