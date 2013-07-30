Разработан проект закона о создании социальной инспекции
08:39, 30 июля 2013Страна
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Инструмент внутреннего контроля
С целью обеспечения украинцев качественными и доступными социальными услугами Минсоцполитики разработало проект закона о создании социальной инспекции. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время пресс-конференции в Кабинете министров, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.
«Обеспечение украинцев качественными и доступными социальными услугами является важным элементом социальной защиты. Поэтому Минсоцполитики разработало проект закона о создании социальной инспекции, которая обеспечит эффективность использования каждой социальной гривни», – сказала Королевская.
По словам министра, социальная инспекция – это инструмент внутреннего контроля, который будет следить за качеством предоставления социальных услуг и защищать права граждан.
«Мы стремимся, чтобы человек не только на бумаге имел какие-то права, а знала об этих правах и мог их реализовать без сверхусилий. И чтобы органы и учреждения социальной сферы помогали людям в этом, а не были дополнительным препятствием, которое нужно преодолеть», – отметила она.
Королевская отметила, что эффективная система предоставления социальных услуг должна работать в три этапа. Первый этап: человек приходит в центр предоставления услуг, который работает по принципу «единого окна». Второй – без излишних справок и хождений по кабинетам, на основе информации из единой информационной базы получает необходимую услугу. Третий – социальная инспекция проверяет качество предоставления этой услуги.
«Работа социальных инспекторов будет способствовать тому, чтобы социальная помощь была максимально адресной. Чтобы ее получали те, кто действительно в ней нуждается. Так это работает во всем цивилизованном мире. Так должно работать в Украине», – отметила Королевская.
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