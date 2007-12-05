В Херсонской области будут развивать систему реабилитации онкобольных

В феврале в Херсонской области стартует всеукраинская акция «Солнце сияет для всех», которая направлена на развитие системы реабилитации больных раком.

Об этом сообщил президент благотворительного фонда «Дом Надежды» Андрей РЕВТОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, цель акции заключается в том, чтобы объединить усилия общественных, христианских организаций, народных депутатов и партий, представленных в парламенте, при создании реабилитационных центров для онкобольных.

А.РЕВТОВ отметил, что центральный офис благотворительного фонда “Наш Дом” находится в Херсоне, поэтому оттуда стартует акция, которая потом будет проводиться в Полтавской области, а впоследствии во всех областях Украины.

По его словам, целью акции является сбор средств, необходимых для проведения учебных конференций, печатания необходимой литературы, которая будет служить пособием для работы реабилитационных центров для онкобольных. “Если каждый гражданин Украины, включая детей и пенсионеров, сможет пожертвовать всего лишь одну гривню, то этих средств хватит для того, чтобы провести подготовку во всех областях Украины специалистов, которые необходимы для реабилитации онкобольных”, - сказал А.РЕВТОВ.

Он отметил, что акция ставит перед собой такие задачи: создать условия для формирования в Украине системы реабилитации онкологических больных, повышение качества жизни и трудовой деятельности; ввети обучение специалистов, которые должны создавать и выполнять индивидуальную программу реабилитации для онкологических больных и детей со злокачественными опухолями; подготовить законодательные предпосылки для снижения экономического ущерба государства за счет повышения качества жизни онкологических больных и инвалидов, интеграции в общество и трудовую деятельность, а также создать в обществе положительный имидж общественных христианских организаций, которые работают в сфере социально-правовой защиты прав онкологических больных.

В свою очередь, координатор проекта, кандидат медицинских наук, профессор Сергей МИСЯК заметил, что в Украине с диагнозом “рак” живут около 860 тысяч человек, а 120-140 тысяч ежегодно умирают от этой болезни, а это 35% людей трудоспособного возраста.

По его словам, в Украине, к сожалению, нет реабилитационных центров, которые бы могли помогать людям, прошедшим лечение от рака. С.МИСЯК отметил, что в Украине не готовят кадров для реабилитационного процесса в онкологии, которые могли бы не только возвращать здоровье больным, но и интегрировать их в общество. Именно поэтому, по его словам, стартует акция “Солнце сияет для всех”, которая хочет донести до всех информацию о необходимости работы таких центров. “Им нужно протянуть руку, дать возможность почувствовать себя здоровыми”, - добавил С.МИСЯК.

Соорганизатором акции выступает Трудовая партия Украины.