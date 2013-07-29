Мошенницы выманивали деньги под предлогом помощи больным детям

Работники милиции Шевченковского райуправления столичной милиции задержали мошенниц, которые выманивали у людей средства под предлогом помощи больным детям.

Как сообщили УНИАН в Шевченковском РУ ГУ МВД Украины в городе Киеве, 38-летняя и 40-летняя женщины давали объявление в Интернете с просьбой оказать помощь больным детям. Они копировали фото реальных детей, которым необходимы большие суммы на лечение, но координаты и банковские счета указывали собственные.

Кроме того, мошенницы ходили просить материальную помощь даже в больнице. Во время одного такого посещения медицинского заведения их и задержали, благодаря матери больного ребенка.

Женщина определенное время вместе со своим ребенком находилась на реабилитации в одной из столичных больниц. Однажды, когда она спустилась на первый этаж больницы в аптеку, и стала в очередь, к ней подошли две женщины и стали просить о помощи для дочери одной из них, которая очень больная, а на операцию не хватает денег. На фотографии женщина увидела собственного ребенка, а когда рассмотрела банковские реквизиты на фотографии, то поняла, что совсем недавно перечислила 2 тысячи гривень на этот счет.

Не растерявшись, женщина ответила, что обязательно поможет, но ей нужно подняться в палату и взять деньги. Пока мошенницы ожидали, женщина позвонила в милицию.

Правоохранители установили, что обе задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и незаконные операции с наркотиками. Полученные деньги тратили на развлечения и наркотики.

Следственным отделом Шевченковского райуправления открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительных работ на срок от одного до двух лет, ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до трех лет.