Украинские ученые делают операции без наркоза и крови

Украинские ученые Сергей Мельничук и Геннадий Кнышев разработали метод, благодаря которому животное можно ввести в состояние спячки во время операции, не применяя наркоз, сообщает телеканал NTD. При этом в организме замедляются все процессы. Таким образом, надрезы получаются почти бескровными.

После того, как рану зашили, крыса пришла в себя и, как ни в чем не бывало, бегала по клетке. Ученые провели множество подобных операций и на других животных. После более сложных медицинских вмешательств они прекрасно себя чувствовали.

Исследователи утверждают: такого эффекта можно достичь и на людях. Введя их в состояние гипобиоза - понижения жизнедеятельности. Сергей Мельничук подсмотрел этот метод у животных.

«Перед тем как впасть в это состояние, они создают для себя замкнутые условия: нора, вход из которой забивают землей. Берлога, ил, слизь, которой покрывается тело. Таким образом создаются условия, где концентрация углекислоты выше, чем в обычном нормальном естественном состоянии», - говорит Мельничук.

Суть метода искусственного усыпления - в насыщении организма углекислым газом, параллельно с понижение температуры тела. Вследствие этого все обменные процессы останавливаются, животное впадает в своего рода экономный режим. Для человека такое состояние сродни литургическому сну.

«Мы притормаживаем обменные процессы в организме, которые приводят к тому, что расходование питательных, энергетических веществ, идет намного медленнее. И организм, имея тот резерв, может использовать его намного дольше», - рассказывает Мельничук.

Ученые утверждают: если метод отработать на человеке, станут возможными операции без химического наркоза и без потери крови. Однако, пока введение людей в состояние гипобиоза, когда организм ничего не чувствует, еще не разгадано.