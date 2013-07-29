Начато расследование по тендерам Минздрава
14:48, 29 июля 2013Страна
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Конкурировали "Индар" и "МВЗ инвестментс"
Антимонопольный комитет начал анализ тендеров при участии ЗАО "Индар" для установления наличия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщил и.о. председателя АМКУ Рафаэль Кузьмин в ответ на депутатское обращение Леси Оробец, пишут "Наші гроші".
Расследование началось с обращения народного депутата Вячеслава Кутового, который обратил внимание АМКУ на несколько тендеров 2013 года.
За подряды на поставку противотуберкулезных и иммунобиологических препаратов между собой конкурировали государственная компания "Индар" и ООО "МВЗ инвестментс".
В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольным комитетом приняты соответствующие меры, сообщил Кузьмин.
Напомним, в июле "Индар" и "МВЗ инвестментс" приняли участие в тендере Министерства здравоохранения на поставку препарата Абакавир для больных СПИДом на сумму 17980000 гривен.
Учредителями фирмы "МВЗ Инструментс" были Яна Хейфец (Израиль) и киевлянин Борис Хейломский. Последний является отцом Александра Хейломского, который является соучредителем фирмы "Ридан" вместе с нынешним председателем правления "Индара" Любовью Вишневской.
Наблюдательный совет "Индара" возглавляет Дмитрий Политико, однокурсник замминистра-главы тендерного комитета Минздрава Романа Богачева.
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