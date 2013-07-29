30 июля 2013 в 11.00 в информагентстве УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная презентации результатов исследования здоровья украинцев. Исследование было инициировано компанией Philips совместно с Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины».

Запланирована онлайн-трансляция. Посмотреть пресс-конференцию можно на сайте http://press.unian.net/rus/press-6144.html

Во время пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- Как жители Украины оценивают свое здоровье?

- Какие факторы, влияющие на их здоровье, считают наиболее значимыми?

- Что они делают, чтобы улучшить свое самочувствие? К каким источникам обращаются в поисках информации о здоровье?

- Как часто украинцы обращаются к врачам?

- Как долго планируют прожить?

- Насколько отношение украинцев ко своему здоровью отличается от отношения жителей других стран мира?

Результаты исследования представляют:

Максим Кузнецов, генеральный директор Philips в Украине;

Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

Людмила Котусенко, менеджер проектов отдела исследований рынков потребительских товаров GfK Ukraine

НУЖНА АККРЕДИТАЦИЯ - до 17:00 29 июля 2013.

По вопросам аккредитации, а также за более подробной информацией обращайтесь к Елене Синькович или Олесе Кравченко-Фисун по тел. +38 044 469 10 март или e-mail Philips@rmconsulting.com.ua.