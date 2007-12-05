Украина - пионер в области трансплантологии

Уровень трансплантологии в нашей стране очень высокий, говорят специалисты. Однако, не смотря на все достижения медиков, нам не хватает организации этой сферы, выяснило издание “Киевские ведомости”.

80% больных, которые нуждаются в пересадке жизненно важных органов, безнадежно ждут операции. Украине не хватает доноров. У нас не налажена культура общения с родственниками погибших людей, чьи органы могут помочь выжить других людям.

Чаще всего в Украине трансплантируют почки, на втором месте - пересадка печени, на третьем - сердца.

ICTV