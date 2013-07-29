После 22.00 находиться в клубах детям без родителей запрещено

Милиция обращает внимание на то, что после 22.00 пребывание несовершеннолетних в развлекательных заведениях без родителей запрещено.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, отдел криминальной милиции по делам детей Соломенского района напоминает, что в мае текущего года вступил в силу Закон Украины от 16 мая 2013 года № 243-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сферах развлечений, или заведениях общественного питания в ночное время», которым ограничено пребывание детей в возрасте до 16 годов без сопровождения родителей или законных представителей в указанных заведениях в ночное время.

Данным законом дополнен кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 180-1: «Нарушение порядка пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания», а также Закон Украины "Об охране детства" статьей 20-1: «Особенности пребывания детей в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания».

Как рассказал начальник ОКМДД Соломенского райуправление Степан Клочуряк, отделом криминальной милиции по делам детей разработан план проведения профилактических мероприятий для ограничения пребывания детей в возрасте до 16 лет в развлекательных заведениях в ночное время. Проверяются ночные клубы, компьютерные клубы и заведения общественного питания, работающие в ночное время.

В соответствии со ст.180-1 КУАП, ответственности за пребывание детей в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания в период с двадцати двух до шести часов без сопровождения, по крайней мере, одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность, подлежат должностные лица предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, граждане - владельцы предприятий или уполномоченные ими лица, граждане - субъекты предпринимательской деятельности.

Ответственность за совершение такого правонарушения - штраф в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 340 до 850 грн. В случае совершения повторного правонарушения на протяжении года штраф составляет от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 1700 грн.

Рассмотрение административных протоколов, составленных по ст.180-1 КУАП, отнесено к компетенции районных, районных в городе, городских или горрайонных судов.

Кроме того, в случае выявления ребенка в развлекательном заведении в ночное время будут привлечены к административной ответственности родители за неподобающее выполнение родительских обязанностей (ст. 184 КУАП).

«Такие меры не имеют целью ограничить в правах детей, а только ограничить возможности влияния на них негативной и опасной среды. Главная цель этих мероприятий – предупреждение преступности как со стороны детей, так и против них. Это эффективная возможность уберечь детей от вредного влияния улицы и стимулирование ответственности родителей в этом вопросе», - отмечают в милиции.