В Украине 3% людей инфицированы гепатитом

По данным Министерства здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения оценивает Украину как страну со средним уровнем распространения вирусного гепатита С.

По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, хронической формой вирусного гепатита В в мире страдает около 240 млн человек. Около 600 тысяч человек ежегодно умирает от острых или хронических последствий болезни. В мире вирусным гепатитом С ежегодно инфицируются 3-4 млн. человек, 150 млн. страдают хронической формой этого заболевания, 350 тыс. ежегодно умирают.

По данным ВОЗ, в Украине инфицировано около 3% граждан, что составляет приблизительно 1,2 млн. человек.

В настоящее время в мире гепатиты по степени распространенности и уровню заболеваемости занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционных болезней. Достоверной статистики относительно вирусных гепатитов не имеет ни одна страна. Вирусные гепатиты представляют серьезную медицинскую и социальную проблему из-за широкой распространенности, а также высокого риска развития неизлечимых заболеваний печени. Особенное социальное значение имеют гепатиты В и С, перенесение вируса которых осуществляется через кровь или другие биологические жидкости больного человека.