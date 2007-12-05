В Украине планируют производить маммографы, позволяющие выявлять рак на ранних стадиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, проект организации производства этих аппаратов был рассмотрен 4 декабря на заседании Комиссии по организации деятельности технологических парков и инновационных структур других типов и Межведомственного совета по вопросам инвестиций и инновационного развития под председательством первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА.

Стоимость проекта составляет 400 тыс. грн., а срок окупаемости – 2010 год. Н.АЗАРОВ отметил, что ориентировочная потребность Украины в маммографах составляет 200-300 штук в год.

Кроме того, во время заседания, в частности, были рассмотрены и приняты 7 инновационных проектов, внедрение которых будет финансироваться из государственного бюджета.