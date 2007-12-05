Как быстро снять боль в горле

Заболевшее горло - огромная неприятность. А что делать, если до врача и аптеки далеко? Предлагаем несколько народных способов спасения горла, одобренных медиками.

- Очистите головку репчатого лука, пропустите ее через мясорубку и тут же отожмите сок. Принимайте его по одной чайной ложке три раза в день.

- Полоскание горла теплым раствором соли (1 чайная ложка на стакан воды). Через каждые три часа по три глотка.

- Наложите на шею согревающую повязку или компресс. Раствор для него может быть разным: чайная ложка уксуса, разведенная в 0,5 л воды; подогретое растительное масло; водка; просто теплая вода.

Компресс делают так: обмотав шею увлажненной одним из растворов тканью , поверх нее кладут вощеную бумагу, потом слой ваты или мягкий шерстяной шарф. Все закрепляем бинтом или косынкой. Держим компресс не более двух часов.

- При начинающемся дискомфорте в горле помогает медленное жевание сырого лимона, особенно цедры. После чего в течение часа ничего нельзя есть, чтобы эфирные масла и лимонная кислота успели подействовать на воспаленные слизистые оболочки. Процедуру повторять через каждые три часа.

- Соком свежей капусты, разведенным пополам с водой, полоскать горло 5-6 раз в день.

Вечерний Харьков