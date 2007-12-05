Смертельные заболевания поглощают Донецкую область

Еще в 1995 году по результатам ВОЗ в Украине объявлена эпидемия туберкулеза. С тех пор заболеваемость в стране выросла и превысила епидпорог более чем в 3 раза. В Донецкой области туберкулезные показатели на 15-20 % выше средних по Украине.

«Если раньше к туберкулезу были более склонны неблагополучные слои населения, граждане, которые ведут в основном асоциальный образ жизни, - без постоянного местожительства, алкоголики, наркоманы, то сейчас отмечается рост заболеваемости среди вполне благополучных и адекватных в этом смысле людей», - сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Донецкой областной клинической туберкулезной больницы Ольга Филиппова.

Донецкие фтизиатры отмечают, что 90 % взрослого населения до 30-35 лет становятся носителями палочки Коха. Впрочем, успокаивают: носитель инфекции и больной – разные вещи. Однако при малейших подозрениях советуют обратиться к врачу, ни в коем случае не заниматься самолечением.

«Толчком к болезни могут послужить стрессы, неблагоприятные бытовые условия, неправильное питание, некоторые хронические болезни (сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-палой кишки, ВИЧ-инфекция повышает риск в 5-10 раз). Поэтому главное - сбалансированое питание и здоровый образ жизни во всех смыслах, стремитесь избегать нервных перегрузок», - рекомендует Филиппова.

Справка: на запущенных стадиях возникают такие серьезные проявления, как кровохарканье, значительная потеря массы тела (20-30 килограммов), высокая температура (от 38 градусов), переутомление, сердечная недостаточность. Инфекция распространяется за пределы легочной ткани, может развиться туберкулезный менингоэнцефалит (поражение оболочек и вещества головного мозга). Конечная стадия - летальный конец.

Курс противотуберкулезной терапии длится минимум полгода. Больного могут обмануть мнимые улучшения, они наступают приблизительно через месяц лечения. Однако важно знать, что за этот короткий срок избавиться такого серьезного инфекционного заболевания невозможно.

NGO.DONETSK.UA