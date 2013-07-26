В Украине за последние 5 лет количество разводов сократилось

Украинцы с каждым годом расстаются все реже.

Об этом свидетельствует снижение динамики разводов, которое наблюдается в течение последних пяти лет, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

Так, в 2009 году в Украине было зарегистрировано 145 тыс. 440 разводов, в 2010 – 126 тыс. 068, в 2011 – 61 тыс. 872, в 2012 – 49 тыс. 807.

«В первом полугодии нынешнего года в Украине зарегистрировано 21 тыс. 193 развода. Даже если этот показатель во втором полугодии сохранится, динамика по сравнению с прошлым годом все равно будет позитивной, однако мы надеемся, что количество разводов и в дальнейшем будет сокращаться», - заметила директор Департамента по делам гражданского состояния граждан Укргосреестра Валентина Кунда.

При этом в пресс-службе отметили, что больше всего актов о расторжении брака в первом полугодии нынешнего года зарегистрировано в Донецкой области (2 тыс. 429), менее всего – на Волыни (297).